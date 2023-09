Kirin A2: il nuovo SoC Huawei per smartwatch e cuffie sarà molto più rapido

Finora si è parlato in lungo e largo del rilancio dei SoC proprietari di Huawei in virtù del Kirin 9000S della serie Mate 60 e Mate X5, ma dietro l'angolo c'è anche Kirin A2. Il primo modello fece il suo debutto nel 2019, quando la compagnia cinese lo implementò su dispositivi quali Watch GT 2, e probabilmente non è un caso che se ne parli in vista dei prossimi Huawei Watch GT 4 e GT 4 Pro.

Huawei prepara il lancio del nuovo Kirin A2: ecco come miglioreranno smartwatch e cuffie

Crediti: Huawei

A dire il vero, del Kirin A2 se ne parla da molto tempo, quando ancora il ritorno dei SoC Huawei era tutto fuorché certo. Adesso ne conosciamo qualche dettaglio in più, come il fatto che il nuovo microchip offrirà una velocità di connessione dimezzata rispetto al passato. Se le attuali Huawei FreeBuds 3 impiegano circa 8 secondi per effettuare il primo abbinamento allo smartphone, un nuovo modello di cuffie con Kirin A2 potrebbe metterci 4 secondi.

Probabilmente le migliorie riguarderanno anche altri aspetti non ancora noti, ma questo ci fa capire che, oltre ai succitati smartwatch, il SoC dovrebbe debuttare anche sulle prossime Huawei FreeBuds Pro 3. Kirin A1 fu stampato da TSMC, ma a questo punto è plausibile che, come accaduto col Kirin 9000S, la sua fabbricazione sia stata affidata a SMIC, chipmaker cinese che continua ad attirare su di sé le attenzioni del governo statunitense.

