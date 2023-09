Xiaomi 13T e 13T Pro, nuovo leak: differenze e prezzi per l’Europa

Aggiornamento 12/09: nuovi dettagli sui prezzi in Europa di Xiaomi 13T e 13T Pro, li trovate nell'articolo.

Ci risiamo un'altra volta: l'ennesimo smartphone è finito vittima delle fughe di notizia, e questa volta è toccato sia a Xiaomi 13T che a 13T Pro. Di tanto in tanto, capita che un rivenditore Amazon pubblichi per errore l'annuncio con un certo anticipo rispetto all'annuncio ufficiale. A questo si aggiungono le numerose indiscrezioni circolate in rete, comprensive di immagini, specifiche e prezzi per entrambi i modelli.

Come saranno fatti Xiaomi 13T e 13T Pro, fra immagini, specifiche e prezzi

Xiaomi 13T Pro sarebbe la versione occidentale di Redmi K60 Ultra, un rebrand che ritroveremmo anche nel caso di Xiaomi 13T seppur con qualche differenza tecnica. Entrambi gli smartphone avrebbero uno schermo CrystalRes AMOLED da 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel) con co-processore PixelWorks X7, refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz, PWM Dimming a 2.880 Hz, luminosità di picco a 2.600 nits, supporto Dolby Vision, protezione Gorilla Glass 5 e sensore ID ottico nel display.

Il comparto fotografico sarebbe il medesimo, cioè una tripla sensoristica firmata Leica (con tutte le modifiche software del caso) da 50+50+12 MP con Sony IMX707 e OIS, ultra-grandangolare e teleobiettivo, oltre a una selfie camera da 20 MP. Il resto delle specifiche condivise comprenderebbe MIUI 14 con Android 13 e 5 anni di aggiornamenti, speaker stereo, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a doppia frequenza, sensore IR, USB-C e certificazione IP68.

La differenza principale sarebbe nel System-on-a-Chipset: 13T sarebbe alimentato dal Dimensity 8200-Ultra, mentre 13T Pro dal più evoluto Dimensity 9200+. Inoltre, per entrambi ci sarebbe una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 67W per 13T e a 120W per 13T Pro.

Queste differenze si tradurrebbero in un prezzo di 699€ per Xiaomi 13T nella versione base da 8/256 GB, salendo invece a 899€ per Xiaomi 13T Pro nel taglio da 12/512 GB. Appuntamento fra pochi giorni, quando ci sarà la presentazione ufficiale in quel di Berlino e scopriremo ufficialmente tutte le novità in casa Xiaomi.

