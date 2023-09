Tornano i Super Saldi Geekbuying: nuovi coupon ed EXTRA sconto con PayPal!

Con il mese di settembre arrivano anche tante occasioni per risparmiare: a questo giro tocca a Geekbuying, con la nuova iniziativa promozionale Super Saldi. Sono presenti tanti prodotti in offerta, quattro codici sconto e la possibilità di ottenere un risparmio aggiuntivo pagando con PayPal. Ecco tutti i dettagli!

Super Saldi Geekbuying: le offerte tech sono tornate con nuovi coupon e tante occasioni

Crediti: Geekbuying

La nuova iniziativa durerà fino al 18 settembre, con sconti anche fino all'80% su una miriade di soluzioni tech. Stampanti 3D e incisori laser, prodotti smart home, veicoli elettrici, power station, notebook e tablet, articoli per l'intrattenimento (audio e non solo): le occasioni non mancano di certo! All'interno della pagina dedicata alla promozione trovate tante di offerte lampo, che vengono aggiornate con cadenza quotidiana. Inoltre sono presenti anche dei bonus per un risparmio aggiuntivo. Basta utilizzare uno dei seguenti codici sconto per ottenere il ribasso indicato: i coupon vanno inseriti nell'apposito campo, prima di procedere con il pagamento.

50$ di sconto su una spesa di oltre 550$ – Coupon: GKB23SS50

25$ di sconto su una spesa di oltre 300$ – Coupon: GKB23SS25

10$ di sconto su una spesa di oltre 100$ – Coupon: GKB23SS10

8% di sconto fino ad un massimo di 15$ – Coupon: GKB23SS08

Infine è presente anche un'occasione aggiuntiva: pagando con PayPal (ma anche con Klarna oppure con carta di credito/debito) ricevi 10$ di EXTRA sconto su una spesa di 250$. Dai un'occhiata alla pagina della promozione per scoprire tutti i prodotti in offerta! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le