Batteria esausta? OPPO la cambia gratis entro 4 anni, ma non a tutti

Di tutti i produttori in circolazione, OPPO è senz'altro uno di quelli che maggiormente investe nell'offrire smartphone dotati di batterie capienti e ricariche molto rapide. Con il suo standard Super VOOC, l'azienda ha introdotto sul mercato moltissimi modelli capaci di caricarsi ad alto wattaggio. Non troppi mesi fa abbiamo fatto conoscenza della Super VOOC a 300W che evolverà i top di gamma OPPO (ma anche OnePlus e Realme) delle future generazioni. Ma la compagnia non sta investendo solamente nell'aumentare le velocità ma anche la longevità delle batterie, arrivando a sostituirle gratuitamente entro 4 anni.

OPPO lancia il programma di sostituzione della batteria, ecco come funziona

Per il momento non c'è niente di ufficiale, ma secondo i leaker cinesi OPPO sarebbe intenzionata a lanciare il programma di sostituzione in concomitanza con il lancio di uno dei prossimi smartphone. Per potersela far sostituire in forma gratuita, l'utente dovrebbe possedere uno smartphone con batteria scesa sotto l'80% di salute entro 4 anni: in tal caso, OPPO la sostituirebbe senza chiedere nessun pagamento. Tuttavia, a differenza di Apple, gli smartphone OPPO non mostrano la percentuale di salute della batteria, pertanto l'utente dovrebbe necessariamente rivolgersi a un centro OPPO per scoprirla.

Il programma dovrebbe essere lanciato assieme a OPPO A2 Pro, che avrà dalla sua una 5.000 mAh con ricarica Super VOOC a 67W, ma questa notizia porta con sé un dubbio. Il programma di sostituzione gratuita sarà disponibile anche in Europa? E per quali altri modelli di smartphone verrà reso disponibile, oltre ad A2 Pro? Il precedente OPPO A1 Pro è rimasto esclusivo dell'Asia, pertanto viene da pensare che anche questo programma non esca dalla Cina o al più arrivi in India, come già accaduto in passato con altre iniziative similari.

