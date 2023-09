OPPO A2 Pro tra immagini e specifiche: leak svela la data d’uscita

Dopo il lancio del modello K11 (dispositivo stiloso e completo) e del budget phone A38, sembra che sia in dirittura d'arrivo anche un altro dispositivo della compagnia cinese. Lo smartphone è stato certificato dal TENAA con immagini e specifiche, ma senza il nome commerciale: tuttavia un noto insider sostiene che si tratterà del prossimo OPPO A2 Pro e svela anche la data di presentazione.

OPPO A2 certificato dal TENAA: immagini, specifiche e data

Crediti: TENAA

Il nuovo telefono è stato certificato dal TENAA con la sigla PJG110 e come riportato da DigitalChatStation potrebbe trattarsi di OPPO A2 Pro (inizialmente solo A2, ma evidentemente l'insider deve aver avuto ulteriori soffiate). Il dispositivo colpisce per il suo look ispirato ai top di gamma OPPO e OnePlus: il modulo fotografico è enorme e circolare, posizionato al certo della scocca (occupa 1/3 della cover posteriore). Il comparto è dotato di tre sensori ed un flash LED.

Per quanto riguarda le specifiche (fornite dal TENAA e da DigitalChatStation), il nuovo arrivato ha dalla sua uno schermo OLED dotato di bordi curvi e punch hole centrale, un pannello da 6,7″ con risoluzione Full HD+ (2412 x 1080 pixel) e PWM Dimming a 2160 Hz. La batteria è un'unità da 5.000 mAh ed è presente il supporto alla connettività 5G. La memorie ci saranno fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage.

Crediti: Weibo

Purtroppo i dettagli terminano qui: al momento non ci sono altre informazioni ma visto che il dispositivo è stato certificato dall'ente cinese TENAA non dovrebbe mancare molto al debutto. Secondo quanto riportato da DigitalChatStation, la data di presentazione di OPPO A2 Pro sarebbe fissata per il 15 settembre (ma al momento la compagnia non ha ancora confermato). Ricordiamo che il precedente OPPO A1 è un dispositivo medio gamma mosso dallo Snapdragon 695, con 5.000 mAh di batteria e ricarica da 67W, equipaggiato con una fotocamera principale da 50 MP.

