iCloud+, fino a 12 TB per foto e video: ecco i prezzi dei nuovi piani

Non solo smartphone e smartwatch: al keynote Apple Wonderlust delle scorse ore sono state annunciate novità anche per iCloud+, il piano in abbonamento per salvare i propri dati “nella nuvola”. Oltre ad iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, anche iPhone 15 e 15 Plus hanno nuovi sensori fotografici da 48 MP, il ché significa poter realizzare foto e video in alta risoluzione, a scapito della memoria interna che rischia di intasarsi velocemente.

Apple lancia due nuovi piani per il suo abbonamento iCloud+

Proprio per questo, Apple ha annunciato di aver ampliato il suo servizio iCloud+, adesso disponibile nelle seguenti opzioni e relativi prezzi:

50 GB: 0,99€ al mese

200 GB: 2,99€ al mese

2 TB: 9,99€ al mese

6 TB: 29,99€ al mese

12 TB: 59,99€ al mese

I due nuovi piani a 6 TB e 12 TB saranno disponibili a partire dal 18 settembre, anche in Italia. Rispetto al piano standard iCloud, quello Plus offre non solo più spazio d'archiviazione ma anche altre funzionalità aggiuntive: Relay Privato iCloud per nascondere indirizzo IP e navigazione web, Nascondi La Mia Email per creare mail casuali e non dare la propria in giro, Video Sicuro di HomeKit per tenere al sicuro i filmati delle videocamere di sorveglianza e Dominio Email Personalizzato per avere un proprio nome di dominio.

