OPPO K11 quasi ufficiale: è uno dei primi con Snap 782G

Da quando esiste, la serie K si presenta come uno dei tasselli che compone la fascia media del catalogo OPPO, come conferma il prossimo OPPO K11. Con i modelli precedenti abbiamo visto scelte distintive: la serie K10 fu la prima ad avere il Dimensity 8000-MAX e integrava una tastiera Razer, mentre quella K9 venne accompagnata da concept a dir poco bizzarri.

OPPO K11 sta arrivando ufficialmente: tutte le novità dello smartphone mid-range

Design e display

Le immagini comparse in rete ci svelano un OPPO K11 simile a OnePlus Nord CE 3, confermando il trend di OPPO di “riutilizzare” i design di altri smartphone su altri destinati ad altre aree geografiche. Con uno spessore di 8,23 mm e un peso di 184 grammi, avrebbe uno schermo OLED a 10-bit HDR10+ da 6,47″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz e sensore ID integrato.

Specifiche tecniche

Il SoC che muove OPPO K11 dovrebbe essere lo Snapdragon 782G, finora visto solamente su iQOO Z7 e Honor 80. È un SoC a 6 nm TSMC dotato di processore octa-core Kryo 670 (1 x 2,7 GHz + 3 x 2,4 GHz + 4 x 1,8 GHz), GPU Adreno 642L e memorie LPDDR4X e UFS 3.1. Dentro ci sarebbe anche una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC a 80W, oltre a un sistema di raffreddamento a camera di vapore da 4.129,8 mm².

Il resto delle specifiche comprenderebbe supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth, GPS, NFC, sensore IR, motore di vibrazione lineare X-Axis, speaker stereo e un comparto fotografico comprensivo di tripla fotocamera da 50+8+2 MP con sensore Sony IMX890 e OIS, ultra-grandangolare Sony IMX355 e macro e una selfie camera da 16 MP.

Prezzo e disponibilità

Per il momento, OPPO K11 non ha una data ufficiale di lancio, ma non dovrebbe mancare molto al suo debutto. Tuttavia, finora la serie K è rimasta esclusiva dell'Asia e non ci sono indizi su un suo possibile debutto sul mercato Global.

