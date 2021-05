OPPO K9 ufficiale: nuovo bizzarro concept, ne vale la pena?

Un po' a sorpresa, oggi OPPO ha tenuta una conferenza digitale in Cina dedicata al lancio di prodotti dall'aria stravagante. Uno su tutti OPPO K9 (nome non ancora confermato al 100%), un concept di smartphone dalle forme dir poco… peculiari. Come da tradizione, OPPO è una compagnia che tiene molto all'evoluzione tecnologia, ma anche al pensare fuori dagli schemi. Basti pensare ad OPPO X, il concept dallo schermo estendibile che tutti vorrebbero, soprattutto quando si pensa alla fragilità dei pieghevoli. Ma se siamo abbastanza certi che OPPO X avrebbe un mercato (prezzo permettendo), non ne siamo così tanto sicuri per questo OPPO K9.

OPPO K9 stravolge il concetto di impugnatura dello smartphone

Potrei fare tanti giri di parole, ma secondo me un'immagine parla più di tante parole, specialmente nel caso di questo OPPO K9.

Sì, avete visto bene: OPPO K9 è l'idea che il produttore ha avuto per ovviare all'annoso problema dell'ergonomia degli smartphone. Quando si utilizza il telefono con una mano, incarichiamo il mignolo di sorreggere il peso della scocca. A questo punto, perché non creare un alloggiamento per ospitare il dito, favorire l'impugnatura ed evitare più facilmente le cadute? Ovviamente OPPO ha cercato di essere democratica, pertanto di questo concept esiste una versione sia per destri che per mancini.

Da notare che all'interno di questo intaglio è collocato anche il lettore d'impronte, potendo così velocizzare lo sblocco. L'altro vantaggio di questo tipo di scocca è che un'impugnatura più salda permette anche di avere un stabilizzazione fotografica più efficace. Nel caso di OPPO K9, viene fatta menziona di una fotocamera principale da 64 MP.

Quello di OPPO K9 è senza ombra di dubbio un approccio radicale, soprattutto dal punto di vista estetico. È palese che una scocca del genere possa risultare strana e poco attraente agli occhi del pubblico medio, al netto dei vantaggi ergonomici. Senza contare il punto di vista ingegneristico, dovendo creare uno smartphone ed una UI più elaborati rispetto al normale (con tutti i limiti che ne conseguono). Ne riparleremo il 6 maggio, giorno della presentazione ufficiale durante il quale dovremmo assistere anche al lancio della OPPO Band 2.

