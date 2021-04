Anche se il debutto in Italia è avvenuto solo a fine marzo, in realtà è passato parecchio tempo dall'uscita della prima smartband di OPPO in patria. La presentazione in Cina è avvenuta nel mese di giugno 2020: ci avviciniamo all'anniversario ed è abbastanza normale che comincino a fioccare le prime indiscrezioni in merito al secondo capitolo. La nuova OPPO Band 2 potrebbe essere molto vicina alla data di presentazione e a svelarlo è proprio un insider cinese. Andiamo a scoprire i vari dettagli in merito al prossimo indossabile del brand!

OPPO Band 2: tutto quello che sappiamo sulla nuova smartband

Design e caratteristiche





Per prima cosa, un appunto: il leak non si riferisce al dispositivo come OPPO Band 2, ma semplicemente come “nuova OPPO Band”. Per comodità abbiamo preferito optare per il nome Band 2, ma ovviamente in caso di conferme o di smentite provvederemo ad aggiornare l'articolo con tutti i dettagli del caso. Al momento le informazioni sono scarne ma è più di quanto sperato: il leaker in questione ha pubblicato su Weibo le immagini che vedete in alto.

Il design della futura smartband ricorda parecchio quello di OPPO Band Style, versione elegante dell'indossabile (presente anche nel mercato italiano). Avremo quindi un corpo a capsula estraibile, in stile Xiaomi Mi Band; similmente all'ultima versione di Xiaomi è lecito aspettarsi un display più ampio rispetto agli 1.1″ del primo capitolo. Ovviamente è impossibile non pensare ad un pannello AMOLED a colori, con un vetro protettivo con curvatura 2.5D.

Purtroppo al momento manca qualsiasi info sulle specifiche e l'unico “indizio” è rappresentato dal bozzetto pubblicato su Weibo. Se volete saperne di più sulla OPPO Band, date un'occhiata alla nostra recensione (mentre aspettiamo altre novità sulla nuova versione).

OPPO Band 2: indiscrezioni su prezzo e data di presentazione

Anche se non vi è alcuna conferma dalla casa cinese, secondo le indiscrezioni OPPO Band 2 dovrebbe essere presentata il 6 maggio, in occasione del debutto dello smartphone K9 5G. Oltre al dispositivo e all'indossabile dovrebbero debuttare anche delle nuove cuffie Enco Air (mostrate nel bozzetto presente nella sezione “Design e caratteristiche”).

Circa il prezzo di OPPO Band 2 si brancola nel buio: il primo modello è arrivato in Cina a circa 25€ e 31€ al cambio (per la versione Sport e quella Style), con tanto di supporto NFC (che manca nella variante lanciata in Italia).

