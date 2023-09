Le foto HEIF Max non sono esclusive di iPhone 15: ecco su quali modelli arrivano

I nuovi iPhone 15 possono far sfoggio di una fotocamera da 48 MP che precedentemente era disponibile soltanto sui modelli di punta della compagnia. Per questo motivo, Apple ha introdotto in iOS 17 la possibilità di scattare fotografie in un nuovo formato (HEIF Max) che permetta di sfruttare al massimo la fotocamera, che però non sarà esclusivo dei nuovi iPhone 15.

Le foto da 48 MP arrivano anche su iPhone 14 Pro e Pro Max

Crediti: Apple

Fino ad oggi, gli utenti iPhone avevano tre opzioni per scattare fotografie: JPEG o HEIF da 12 MP, ProRaw da 12 MP e ProRaw da 48 MP. Grazie all'introduzione del formato HEIF MAX con iPhone 15, però, gli utenti potranno scattare fotografie da 48 MP usufruendo della compressione HEIF, ottenendo in questo caso un'immagine di circa 5 MB invece che da 75 MB (quando viene scattata in ProRaw).

Con iOS 17, però, questo nuovo formato arriverà anche iPhone 14 Pro e Pro Max, mettendo a disposizione degli utenti con fotocamera da 48 MP la possibilità di sfruttare al massimo la cattura delle immagini con le ottiche di Apple. Una funzionalità che sarà particolarmente gradita a creator e fotografi esperti.

