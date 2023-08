Sushi pronto in pochi minuti grazie al nuovo cuociriso Xiaomi Mijia

Xiaomi lancia oggi in Cina un nuovo cuociriso elettrico con capienza maggiorata in grado di preparare la base di molte pietanze della cucina orientale in soli 28 minuti. Xiaomi Mijia Electric Rice Cooker C1 Pro 4L, grazie al suo potente riscaldamento ad alta efficienza può cuocere velocemente il riso in modo uniforme ottenendo una grande quantità di porzioni da gustare subito oppure utilizzare per altre preparazioni.

Xiaomi Mijia Electric Rice Cooker C1 Pro 4L: riso cotto alla perfezione in soli 28 minuti

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mijia Electric Rice Cooker C1 Pro 4L è in grado di erogare una potenza massima di 860W per la cottura del riso, con una capacità di 4 litri che può essere tradotta in ben 16 porzioni (ciotole) di riso. In soli 28 minuti, grazie alla cottura rapida, questo dispositivo è in grado di preparare alla perfezione il riso, cuocendolo in modo omogeneo grazie agli interni in cristallo nero.

Il cuociriso offre anche una modalità di mantenimento della cottura che in grado di conservare il calore per 12 ore, mentre il riso può essere preservato all'interno del dispositivo fino a 24 ore. Il modello C1 Pro 4L, inoltre, può essere controllato tramite il display posizionato sul coperchio del cuociriso, con 10 modalità di cottura differenti adatte ad ogni esigenza.

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mijia Electric Rice Cooker C1 Pro 4L è disponibile da oggi in Cina al prezzo di circa 30€ (209 yuan). Al momento non sono disponibili informazioni sull'eventuale commercializzazione internazionale di questo nuovo prodotto del celebre brand cinese.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le