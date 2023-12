Honor X8b ufficiale: è l’ennesimo Android con “Isola Dinamica”

Arriva l’annuncio ufficiale di Honor X8b, modello di smartphone destinato alla sempre affollata fascia medio/bassa del mercato mobile. Disponibile nelle tre colorazioni Glamorous Green, Titanium Silver e Midnight Black, ha un look più ricercato del solito, con una scocca da 161,05 x 74,55 x 6,78 mm per 166 grammi che vuole ricreare l’effetto tipico della pelle.

Honor X8b è stato presentato ufficialmente: è il nuovo modello con Magic Capsule

Crediti: Honor

Incorpora uno schermo AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con rapporto di 20.1:9 con densità di 394 PPI, refresh rate a 90 Hz, PW Dimming a 3.240 Hz, luminosità fino a 2.000 nits, certificazione TUV Rheinland e copertura DCI-P3 del 100%. La peculiarità si chiama Magic Capsule, cioè la versione di Honor del punch-hole a pillola chiamato Isola Dinamica reso celebre da Apple che contiene la selfie camera da 50 MP f/2.1 con flash LED.

Il comparto hardware di Honor X8b si basa sullo Snapdragon 680 di casa Qualcomm, SoC a 6 nm con CPU octa-core Kryo 265 (4 x 2,4 GHz A73 + 4 x 1,9 GHz A53) e GPU Adreno 610, oltre a memorie da 8 GB di RAM (più 8 GB di RAM virtuale) e 128/256/512 GB di ROM. La batteria è una 4.500 mAh con ricarica SuperCharge a 35W, la connettività è di tipo dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0 e GPS e non mancano sensore ID laterale e software MagicOS 7.2 con Android 13.

Il comparto fotografico si compone di una tripla 108+5+2 MP f/1.75-2.2-2.4 con ultra-grandangolare che funge anche da macro e sensore di profondità. Per il momento, Honor X8b è disponibile in Malesia al prezzo di 999 RM per la variante da 8/512 GB, circa 194€, nell’attesa di scoprire se e quando arriverà in occidente.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le