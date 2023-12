vivo Italia ci riprova: pronto il ritorno sul mercato, ma non sarà facile

Per il momento non c’è ancora niente di ufficiale e probabilmente non avremo mai conferme pubbliche, resta il fatto che vivo Italia starebbe preparando il suo ritorno. Potreste non esservene accorti ma, a distanza di tre anni dal suo debutto sul mercato italiano, mesi fa l’azienda cinese ha deciso di tirare i remi in barca e silenziosamente mettere in standby la sua attività nel Belpaese.

vivo Italia sta provando a ritornare sul mercato nostrano, ma i dubbi rimangono

Crediti: vivo

Ma ecco che in queste ore sta rimbalzando in rete la notizia, confermataci da fonti anonime vicine alla questione, secondo cui vivo starebbe preparando il suo ritorno in Italia. A differenza dei paesi di riferimento principale in cui è presente, in mercati secondari come l’Italia vivo opera tramite intermediari che conoscono il mercato nazionale e che si occupano di piazzare i loro prodotti. Prima della succitata pausa, era Voking a occuparsene, salvo poi ripensarci a causa della loro scarsa vendibilità.

Le fonti affermano che vivo Italia starebbe cercando un nuovo distributore e di riorganizzare la sua presenza nella nazione, provando a fare una sorta di reset per ripartire con più slancio di prima. In questo periodo starebbero avvenendo dei colloqui fra questo presunto e non ben noto distributore e i vari rivenditori offline, che sono però rimasti scottati da una società (vivo) che ha interrotto la sua attività commerciale e quindi compromesso la sua posizione.

Capire in maniera netta perché vivo non abbia funzionato in Italia non è facile, visto che il mercato ci insegna che ci sono in ballo anche aspetti soggettivi e non esclusivamente oggettivi. Con vivo parliamo di uno dei brand asiatici che più investe nella cura qualitativa dei dispositivi, lasciando da parte quei compromessi tipici dei brand cinesi per tenere bassi i prezzi; tuttavia, scontrarsi con brand blasonati e storici come Apple e Samsung è alla portata di pochissimi, specialmente in occidente dove soltanto Huawei stava riuscendoci (perlomeno prima del ban USA).

Giorni fa è stato annunciato il debutto in Europa di vivo X100 Pro, l’ultimo top di gamma della società contraddistinto da un hardware di fascia alta e una fotocamera da vero camera phone. Se arriverà in Italia è ancora presto per dirlo: probabilmente se ne riparlerà nel corso del Q1 2024, magari in occasione del MWC 2024 di Barcellona.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le