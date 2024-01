Realme 12 Pro/Pro+ ufficiali: fotocamera da top ma prezzo da mid-range

Non chiamateli medio di gamma: Realme 12 Pro e 12 Pro+ sono stati annunciati ufficialmente, e si presentano sul mercato come due smartphone ambiziosi. Pur avendo una scheda tecnica tipica per i mid-range dell’attuale generazione, hanno un dettaglio difficile da trovare in questa fascia di prezzo. Mi riferisco alla fotocamera, che Realme ha deciso di implementare con specifiche che solitamente sono presenti su modelli di fascia superiore.

Realme presenta ufficialmente Realme 12 Pro e Pro+: tutte le novità

Realme 12 Pro (Crediti: Realme) Realme 12 Pro+ (Crediti: Realme)

Realme 12 Pro e 12 Pro+ condividono buona parte delle specifiche, a partire dalla costruzione. Sono entrambi certificati IP65 e hanno una scocca in ecopelle che misura 161,5 x 74 x 8,8 mm per un peso di 190/196 grammi. Non cambia nemmeno lo schermo, un pannello curvo OLED da 6,7″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, sensore ID ottico integrato e luminosità fino a 950 nits. Le colorazioni disponibili sono Submarine blue e Navigator Beige per entrambi, con 12 Pro+ che aggiunge quella Explorer Red.

La prima differenza riguarda la piattaforma hardware, con Realme 12 Pro che si basa su Snapdragon 6 Gen 1 a 4 nm con CPU octa-core (4 x 2,2 GHz A78 + 4 x 1,8 GHz A55) e GPU Adreno 710, mentre 12 Pro+ su Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm con CPU octa-core (4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 1,95 GHz A55) e GPU Adreno 710. I tagli di memoria sono da 8 GB di RAM (fino a 16 GB in Virtual RAM) per 12 Pro e 8/12 GB di RAM (fino a 24 GB in Virtual RAM) per Pro+, entrambi con 128/256 GB di ROM.

All’interno dei due smartphone trova spazio un impianto di raffreddamento con camera di vapore da 3.394 mm² e una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 67W. La connettività comprende supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, con il resto delle specifiche che prevede speaker Dolby Atmos e Hi-Res Audio e software Android 14 con Realme UI 5.0.

Crediti: Realme

Veniamo adesso al punto saliente della serie 12, ovvero la fotocamera. Realme 12 Pro monta una sensoristica da 50+32+8 MP f/1.8-2.0-2.2, dove il sensore principale è il Sony IMX882 con stabilizzazione OIS; ad affiancarlo c’è un ultra-grandangolare con FoV di 112° e un teleobiettivo 2x Sony IMX709; c’è poi la selfie camera, un sensore Sony da 16 MP f/2.4.

Il comparto si eleva ulteriormente su Realme 12 Pro+, con una 50+64+8 MP f/1.8-2.6-2.2 con sensore principale Sony IMX890 e OIS, ultra-grandangolare da 112° ma soprattutto un teleobiettivo periscopiale 3x OmniVision OV64B con zoom in-sensor 6x. Cambia anche la selfie camera, un Sony da 32 MP f/2.4.

Prezzi e disponibilità

Realme 12 Pro e 12 Pro+ sono stati presentati in India ai seguenti prezzi:

Realme 12 Pro 8/128 GB: 25.999 INR ( 288€ ) 8/256 GB: 26.999 INR ( 300€ )

Realme 12 Pro+ 8/128 GB: 29.999 INR ( 333€ ) 8/256 GB: 31.999 INR ( 355€ ) 12/256 GB: 33.999 INR ( 377€ )



