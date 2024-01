Arc Search combina browser, ricerca ed AI in una sola incredibile app

The Browser Company ha lanciato in questi giorni la sua seconda applicazione, dopo aver regalato agli utenti tech quella che potrebbe essere la vera alternativa a Google Chrome. La compagnia statunitense infatti è conosciuta per aver sviluppato Arc Browser, ma ben presto il prodotto di punta potrebbe diventare il nuovo Arc Search: un’app che combina browser, ricerca ed intelligenza artificiale.

Arc Search riassume le informazioni direttamente dalla ricerca grazie all’AI

Arc Search è una nuova app gratuita che, non appena aperta, ci presenta immediatamente la tastiera per iniziare una nuova ricerca. Funziona esattamente come un qualsiasi browser web, ma la funzione principale è la ricerca potenziata dall’intelligenza artificiale: inserendo il testo da cercare e facendo tap su “Browse for me“, infatti, sarà l’AI ad ottenere tutte le informazioni e presentarle sottoforma di sommario.

Nell’esempio che potete vedere in alto abbiamo provato a cercare informazioni sulla partita di calcio disputata ieri tra Lazio e Napoli: Arc Search ha ottenuto tutte i dettagli più importanti come il risultato finale, il gol annullato alla squadra celeste, la reazione della stampa ed una curiosità su uno degli allenatori. In cima, inoltre, sono stati posizionati i filmati degli highlight per un’accesso ancora più rapido. La ricerca classica su Google è comunque possibile premendo il tasto invio invece del pulsante “Browse for me”.

Arc Search è attualmente disponibile solo su iOS, ma vista la graduale espansione anche sulle altre piattaforme non è escluso che possa arrivare anche su Android nelle prossime settimane.

