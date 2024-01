vivo rispolvera la serie SE dopo più di 3 anni: V30 e V40 SE certificati

Dopo le indiscrezioni in merito al salto generazione della serie V (che passerà da V30 a V40 senza modelli intermedi), ecco fare capolino altre novità sui prossimi telefoni della famiglia. Grazie ad alcune certificazioni sono stati individuati anche vivo V30 SE e V40 5G, due medio gamma che arriveranno – presumibilmente – nel corso di quest’anno.

vivo V30 SE e V40 SE in arrivo: spuntano le prime certificazioni dei nuovi mid-range

S18 – Crediti: vivo

Erano oltre tre anni che la serie V non ospitava un dispositivo siglato SE, precisamente dal lancio di vivo V20 SE nel settembre del 2020. Un dispositivo sobrio ed economico, ma che non rinuncia ad un tocco di eleganza: display AMOLED da 6,44″, notch a goccia, Snapdragon 665 e fotocamera da 48 MP. Ora sembra che la compagnia cinese sia in procinto di lanciare due nuovi telefoni. vivo V30 SE e V40 SE 5G sono stati avvistati in alcune certificazioni con le sigle V2349 e V2337, insieme ai nomi commerciali.

Crediti: Thetechoutlook

Purtroppo al momento non ci sono dettagli su design e specifiche, quindi dovremo necessariamente attendere ulteriori indiscrezioni. Di recente vivo ha lanciato a sorpresa V30 Lite, mid-range che fa da apripista alla gamma V30 (che sarà basata sulla serie S18 cinese). In merito alla famiglia V40, sappiamo solo che dovrebbe debuttare nel corso della seconda metà del 2024, con alcune migliorie rispetto alla generazione precedente.

