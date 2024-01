Apple lancia iOS 17.4 Beta 1: tutte le novità in attesa del sideload

Con l’annuncio delle novità relative all’entrata in vigore del DMA, Apple ha pubblicato anche la prima beta del quarto grande aggiornamento della nuova versione del sistema operativo mobile per iPhone. In iOS 17.4 Beta 1 non ci sono ancora le novità relative al sideload, ma sembra che la compagnia di Cupertino abbia in serbo delle sorpresa anche per chi non ha troppo a cuore l’argomento.

iOS 17.4: novità per Siri, Podcast e nuove emoji

Da qualche ora è disponibile iOS 17.4 Beta 1 con il numero di build 21E5184i su tutti gli iPhone compatibili tramite il canale Developer Beta. Le grandi novità annunciate per questo aggiornamento non sono ancora disponibili in questa versione, ma le sorprese di certo non mancano: qui sotto trovate elencati tutti i cambiamenti.

Nuove emoji (scuotere la testa in orizzontale e in verticale, la fenice, il lime, il fungo marrone e le catene spezzate)

Trascrizioni in Apple Podcast

La sezione “Ascolta ora” diventa “Home” in Apple Music

Siri può leggere i messaggi in altre lingue, oltre quella predefinita

Nuove opzioni per la modalità “Stolen Device Protection”

Per scaricare l’aggiornamento non dovrete far altro che recarvi nella sezione “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software“, scegliere il canale Developer Beta ed iniziare l’installazione di iOS 17.4 Beta 1.

