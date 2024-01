AYANEO Flip sarà la prima console ibrida con AMD Hawk Point: svelato il prezzo

Aggiornamento 31/01: AYANEO ha annunciato i prezzi dei due nuovi modelli Flip che aranno le prime console dotate di APU AMD Hawk Point. Trovate tutti i dettagli direttamente all’interno dell’articolo.

Il brand asiatico AYANEO continua a sfornare dispositivi come se non ci fosse un domani e dopo un’estate decisamente ricca, arriva un’ultima novità. Si tratta di AYANEO Flip, dispositivo annunciato circa un anno fa con un breve teaser e che ora si mostra per la prima volta in tutto il suo splendore: ecco a voi l’erede spirituale del 3DS, ma con specifiche tecniche da primo della classe.

AYANEO Flip, design svelato: ecco come si presenta la nuova console portatile

Crediti: AYANEO

Il nuovo dispositivo targato AYANEO arriva con un look minimale ed uno stile che ricorda concettualmente la console Nintendo e altre di questa tipologia, ma con una declinazione più moderna. AYANEO Flip è composto da un pad completo di tutto punto, con due stick analogici ed una croce direzionale, una tastiera completa ed un ampio display da 7″. L’azienda promette impugnatura e comfort senza pari ma resta da vedere effettivamente quanto sarà impattante il peso per l’esperienza d’uso del terminale.

Crediti: AYANEO

Al momento la casa asiatica si è limitata ad alzare il sipario sul design della console portatile, mostrandola da varie angolazioni. Tuttavia non ha ancora annunciato le specifiche complete ed il prezzo di vendita, quindi il tutto è rimandato ad un vero e proprio annuncio ufficiale. In precedenza AYANEO ha anticipato la presenza di un processore AMD Ryzen 7 6800U con GPU Radeon 680M, ma si tratta di un dettagli riportati lo scorso anno.

Crediti: AYANEO

È passato parecchio tempo dal primo annuncio di AYANEO Flip, quindi non è da escludere che alcune specifiche possano essere cambiate in corso d’opera. La presentazione ufficiale di questo nuovo dispositivo è attesa per il prossimo mese di dicembre 2023, con la commercializzazione che potrebbe avvenire anch’essa entro la fine dell’anno.

L’appuntamento, quindi, è rimandato ancora una volta, ma sembra proprio che l’attesa stia finalmente per arrivare al termine: rimane collegati per scoprire tutte le novità su questo nuovo PC console di AYANEO.

Aggiornamento 19/10: nuove immagini per AYANEO Flip KB e DS

Crediti: AYANEO Crediti: AYANEO

AYANEO Flip torna a mostrarsi in nuovo immagini, svelando l’esistenza di due modelli sempre più interessanti. AYANEO Flip KB sarà dotato di una piccola tastiera, mentre AYANEO Flip DS offrirà un secondo schermo touch-screen che con tutta probabilità funzionerà come trackpad. Le immagini sembrano siano state inviate prima al portale Liliputing in cerca di un “leak” artificiale, e solo in seguito postate su Weibo dal CEO della compagnia Arthur Zhang.

La presentazione ufficiale di questi due nuovi modelli Flip sembra essere comunque attesa per il mese di dicembre 2023, quando AYANEO potrebbe commercializzare finalmente il PC console ispirato al 3DS di Nintendo.

Aggiornamento 29/12: AYANEO Flip KB e DS con AMD Hawk Point

Crediti: AYANEO

AYANEO ha annunciato tramite i suoi canali social che i modelli Flip KB e Flip DS saranno i primi PC console ibridi ad essere dotati delle nuova APU AMD Hawk Point, equipaggiando rispettivamente le CPU Ryzen 7 8840U e Ryzen 7 7840U. Purtroppo non sono ancora informazioni riguardanti la data di uscita e i prezzi relativi a questi nuovi dispositivi.

Non ci resta che attendere maggiori informazioni nel 2024, quando speriamo che queste attesissime console possano finalmente arrivare sul mercato.

Aggiornamento 31/01: annunciati i prezzi

Crediti: AYANEO Crediti: AYANEO

AYANEO ha finalmente annunciato i prezzi ufficiali dei nuovi modelli Flip KB e Flip DS, le console ibride che riprendono l’iconico design del Nintendo DS. Le versioni con Ryzen 7 7840U avranno un prezzo di partenza di 699$ in early bird, fino ad arrivare a 1199$ per la versione top di gamma da 64 GB + 2 TB.

I modelli con AMD Ryzen 7 8840U, invece, avranno un prezzo di partenza di 739$ (sempre in early bird), fino ad arrivare a 1239$ per la versione da 64 GB + 2 TB. I prezzi saliranno tutti quando il prodotto sarà disponibile ufficialmente, il che dovrebbe avvenire nel mese di marzo ed aprile 2024. Trovate il riepilogo dei prezzi nelle immagini in alto.

