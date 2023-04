Dove comprare Meizu 20 e 20 Pro: i flagship per veri appassionati

Dopo un lungo periodo lontano dai riflettori, la serie di punta della compagnia cinese è tornata e l'ha fatto in grande stile, con due dispositivi dal look sobrio ed elegante e specifiche potenti. Ecco dove comprare Meizu 20 e 20 Pro, i top di gamma della rinascita del brand!

Meizu 20 e 20 Pro: dove comprare i nuovi top di gamma

I due flagship sono entrambi equipaggiati con lo Snapdragon 8 Gen 2, ma presentano dimensioni e fotocamere differenti. Il primo è dotato di un pannello OLED da 6,5″ Full HD+ a 144 Hz, con un lettore d'impronte digitali ad ultrasuoni integrato. Meizu 20 Pro offre invece un AMOLED E6 da 6,81″ 2K+ a 120 Hz, con tecnologia LTPO e fino a 1800 nit di luminosità. Oltre ad un comparto fotografico migliore, il fratellone ha anche il supporto alla ricarica wireless (da 50W).

Per conoscere tutti i dettagli della nuova gamma top del brand, date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. Se volete scoprire dove comprare Meizu 20 e 20 Pro, allora non resta che continuare a leggere!

GizTop

Gli smartphone sono dotati della Flyme OS 10 su base Android 13 e – come riportato dallo store – si tratta di un software in inglese e cinese. I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo in basso fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

N.B. – non appena disponibile, anche Meizu 20 INFINITY sarà aggiunto alla guida all'acquisto.

Bande supportate 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B20/B28A.

5G: NR: n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n41/n77/n78/n79.



In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate ai nuovi Meizu 20 e 20 Pro.

