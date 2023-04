Copilot AI arriva in OneNote di Microsoft: le note scritte direttamente con l’IA

OneNote è la prima app della suite Microsoft Office ad ottenere ufficialmente (e pubblicamente) l'integrazione dell'intelligenza artificiale Copilot. Annunciata diverse settimane fa, questa nuova IA promette di assistere gli utenti nella creazione di contenuti testuali e grafici all'interno delle app come Word, Excel e PowerPoint.

OneNote integra Copilot: gli appunti si trasformano con l'intelligenza artificiale

Copilot, una volta integrato in OneNote, potrà riscrivere, formattare oppure riassumere il testo degli appunti presi con la nota app di Microsoft. Attraverso il box posto nella nuova sidebar del programma sarà possibile chiedere all'intelligenza artificiale di generare per noi nuovi testi, pianificare gli eventi oppure ideare degli argomenti per una riunione.

“Come vostro partner prendi-appunti, Copilot utilizza i prompt per creare piani, generare idee, realizzare liste, organizzare le informazioni e tanto altro ancora“, ha dichiarato il product manager di OneNote Greg Mace. Questa nuova integrazione, tuttavia, è disponibile al momento per un numero ristretto di persone iscritte al programma Insider.

Non è noto ancora, quindi, quando Copilot arriverà nella versione stabile di OneNote, ma la velocità con cui stanno proseguendo le varie integrazioni dell'intelligenza artificiale lascia ben sperare per il futuro.

