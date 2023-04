Xiaomi Mijia T501: il nuovo spazzolino elettrico preciso ed economico

Xiaomi realizza una grande quantità di prodotti adatti ad ogni esigenza, inclusi ovviamente gli spazzolini elettrici per tenere sempre puliti i denti. In questi giorni, la nota azienda cinese ha portato in madre patria il nuovo Xiaomi Mijia Electric Toothbrush T501, che sfrutta l'intelligenza artificiale per regolare la pressione durante la pulizia dei denti.

L'intelligenza artificiale aiuta a regolare la potenza del nuovo spazzolino Xiaomi

Xiaomi Mijia T501 Electric Toothbrush è uno spazzolino elettrico smart che può ottimizzare in modo intelligente la pulizia dentale, sfruttando una IA che è in grado di regolare automaticamente la potenza con cui lo spazzolino agisce sui denti. Il dispositivo è dotato di un sistema di controllo di precisione che permette di analizzare le abitudini e il metodo di pulizia per suggerire delle modifiche e correggere automaticamente l'intensità dello spazzolamento.

Il modello T501 (con certificazione IPX8) offre ben 10 livelli di controllo dell'intensità, con tre diverse modalità di cura dentale e ben 30 programmi personalizzati. Il motore brushless a sospensione è in grado di vibrare con una frequenza di 32.000 volte al minuto, mentre la batteria offre un'autonomia di quasi 150 giorni e può essere ricaricata con l'apposita basetta.

Xiaomi Mijia T501 Electric Toothbrush è disponibile in Cina tramite lo store ufficiale al prezzo di circa 36€ (269 yuan). Vista la presenza in Italia del modello precedente, è possibile che questo nuovo spazzolino elettrico possa arrivare anche sul mercato internazionale nel corso dei prossimi mesi.

