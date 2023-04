Festeggia Pasqua con GEEKOM: mini PC fino a 220€ di sconto e regali per tutti!

La Pasqua è arrivata e con quest'importante festività debuttano anche le offerte GEEKOM, con i primi grandi saldi del 2023 (dello store ufficiale del brand). Questo è il momento adatto per passare ad un mini PC: ci sono tanti modelli in sconto (per tutte le esigenze e per tutte le tasche) e non manca un gradito regalo per completare al meglio il proprio acquisto!

Mini PC in sconto e un regalo del valore di 40€: ecco le offerte di Pasqua di GEEKOM

Con le offerte di Pasqua targate GEEKOM trovate il meglio della tecnologia a prezzi stracciati: i mini PC del brand vengono proposti in super sconto ed è presente anche un regalo. Effettuando un ordine di più di 399€ è possibile scegliere un prodotto gratis del valore di 40€:

un case portatile

della memoria RAM

un Hub USB 10 in 1

mouse e tastiera

Per tutto il periodo promozionale è possibile acquistare i mini PC GEEKOM con sconti fino a 220€. Tra i prodotti più interessanti vi segnaliamo il modello Mini IT11 nella sua incarnazione con processore i7-11390H con 32 GB di RAM e 1 TB di storage SSD. Si tratta di una soluzione top, con dimensioni ultra compatte e prestazioni stellari. Il prezzo? Solo 649€ grazie alle offerte di Pasqua dello store e ovviamente è possibile scegliere uno dei regali che abbiamo visto poco sopra.

Le occasioni targate GEEKOM continuano fino al 25 aprile ma ovviamente è bene partire fin da subito con i vostri acquisti (visto che i prodotti potrebbero terminare). Oltre al modello Mini IT11 (a partire da 489€) ci sono anche soluzioni super economiche, come nel caso di Mini Air11, a partire da 199€. Insomma, le offerte di Pasqua GEEKOM riservano sorprese per tutti: questo è il momento buono per aggiornare il proprio computer oppure passare per la prima volta ad un mini PC!

Date un'occhiata alla pagina dell'evento per scoprire tutti i prodotti in offerta e non perdere nessuna occasione! Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con GEEKOM.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il