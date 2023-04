Google Pixel Tablet potreggerà di più la vostra privacy: ecco come

In rete sono emerse nuove indiscrezioni su Pixel Tablet che suggeriscono un maggiore impegno da parte di Google per la protezione della privacy degli utenti. Le nuove immagini trapelate sul web, infatti, mostrano l'aggiunta di un interrutore fisico per la privacy (Privacy Switch) che fino ad ora non era mai apparso nei precedenti leak. Il tablet di Google, presentato oramai quasi un anno fa, sembra aver ricevuto quindi un upgrade anche nel design in questo lungo periodo di assenza dalle notizie.

Privacy Switch in arrivo su Google Pixel Tablet: fotocamera e microfono oscurati in un click

Il noto insider SnoopyTech ha condiviso in queste ore su Twitter due nuove immagini render della parte frontale e della parte posteriore del tanto atteso Google Pixel Tablet. Scrutando con attenzione la parte posteriore , si può notare (indicata anche dalle frecce verdi nell'immagine in alto, ndr) l'aggiunta di un interruttore fisico sul bordo sinistro vicino alla parte superiore.

Questo nuovo switch non era mai apparso prima in nessuna delle immagini trapelate in rete oppure condivise direttamente da Google. Dal momento che il Pixel Tablet funzionerà anche come Smart Display, è probabile che si tratti di un pulsante per la privacy che consente di attivare/disattivare il microfono e la fotocamera.

Dalle immagini è possibile notare anche una nuova protuberanza sulla parte inferiore (vicino al connettore USB-C): in questo caso potrebbe trattarsi di un punto di connessione per gli accessori quali custodia, tastiera oppure il tanto vociferato dock che trasformerebbe il tablet in Smart Display. La particolare protuberanza non è visibile dalla parte frontale del tablet, quindi è difficile immaginare quale possa essere la sua reale funzione, al momento.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il