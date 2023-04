Tineco FLOOR ONE S5 si pulisce e asciuga da sola ed è a prova di sanificazione

Utilizzare una lavapavimenti sempre pulita è la base per un'igiene completa ed efficace: prima di acquistare un nuovo modello è bene scoprire tutte le sue caratteristiche, per evitare di puntare su un prodotto valido solo all'apparenza. Il fatto che un vacuum cleaner sia premium (nel prezzo) non significa necessariamente che sia anche di qualità. Tuttavia con Tineco FLOOR ONE S5 potete stare tranquilli e in questo approfondimento vi spieghiamo il perché: andiamo a scoprire come funziona il sistema di autopulizia ed asciugatura.

Tineco FLOOR ONE S5 con autopulizia ed asciugatura a centrifuga: cos'è e come funziona

Non c'è bisogno di sottolinearlo, ma voi non pulireste mai il pavimento utilizzando l'acqua sporca. Sembra un concetto scontato eppure abbiamo visto come la funzione di pulizia con acqua corrente di Tineco FLOOR ONE S5 sia molto meglio di mocio e detergenti tradizionali. Ora andiamo a scoprire un'altra funzionalità che la rende una lavapavimenti top (per davvero).

Utilizzare l'acqua pulita è solo il primo passo per una casa linda: è necessario che anche il dispositivo sia a sua volta ben pulito ed igienizzato. In questo modo sarete certi che ogni sessione di pulizia sia efficace al 100%, senza alcun tipo di sporco residuo. Pulire i pavimenti con acqua limpida è importante ma una lavapavimenti davvero efficiente si pulisce da sola dopo l'uso e lo fa in modo ottimale.

Tineco FLOOR ONE S5 è il top anche per quanto riguarda questa funzionalità: grazie al sistema di autopulizia delle spazzole, queste saranno pronte per una nuova sessione senza il rischio di residui. La tecnologia di autopulizia ed asciugatura a centrifuga è l'ideale: le spazzole ruotano ad alta velocità, eliminando sporco e odori sgradevoli.

Questo sistema è molto meglio rispetto all'utilizzo di aria calda: infatti secondo uno studio di Zwietering, et al. (1994), l'aumentare delle temperature facilita il proliferare dei batteri. Per questo motivo, se si ha un getto di aria calda sulla spazzola (inferiore ai 100°) è più probabile la dispersione di microrganismi nell'ambiente.

Insomma, Tineco FLOOR ONE S5 è la lavapavimenti a prova di sanificazione e assicura una pulizia davvero igienizzata: un prodotto completo ed efficiente, adatta a tutte le famiglie. Per saperne di più date un'occhiata al sito ufficiale del brand mentre in basso trovate il link all'acquisto direttamente su Amazon.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Tineco.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il