Nearby Share arriva anche su Mac grazie ad una nuova app

Nearby Share è un nuovo protocollo di comunicazione per gli smartphone Android che permette di trasferire file con i PC. Attualmente è possibile sfruttare questa funzione solo con i PC Windows, ma uno sviluppatore è riuscito a creare un app che abiliti il trasferimento dei dati dagli smartphone Android da e verso i Mac con macOS. Il progetto è open-source (quindi visionabile e modificabile da tutti) e l'applicazione è gratuita.

NearDrop permette di utilizzare Nearby Share anche su macOS

NearDrop, questo il nome della nuova app, è sviluppata in Swift da grishka ed offre un modo per i dispositivi macOS di ricevere file dagli smartphone e tablet Android, e potenzialmente anche dai Chromebook utilizzando Nearby Share. Purtroppo, al momento, l'app permette solo di ricevere file sul Mac con alcune limitazioni, mentre non è possibile ancora inviare file verso gli altri dispositivi.

L'app funziona solo tramite Wi-Fi al momento, quindi il telefono e il Mac dovranno essere connessi alla stessa rete wireless e il computer dovrà essere impostato su “Visibile a tutti“. Sarà necessario anche abilitare le notifiche per NearDrop nella sezione “Impostazioni di sistema” del Mac, altrimenti non verranno visualizzati i pop-up per confermare i trasferimenti.

Nella pagina GitHub del progetto sono descritte tutte le funzionalità e le limitazioni attualmente presenti in NearDrop: lo sviluppatore ha specificato anche che l'app rimarrà disponibile solo tramite GitHub perché “non ha intenzione di pagare 99 dollari all'anno ad Apple per avere il privilegio di sviluppare app per macOS“. L'ultima versione disponibile (al momento della stesura di questo articolo) è la 1.1.1 che risolve diversi bug riscontrati in precedenza.

