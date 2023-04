Non solo Xiaomi 13 Ultra: in arrivo uno speaker premium e novità per le Buds 4

L'evento di lancio di Xiaomi 13 Ultra è sempre più vicino: si tratterà di un palcoscenico decisamente affollato (per fortuna), dato che saranno presentate un bel po' di novità. Tra queste, Xiaomi Sound Move: il nuovo speaker premium della casa di Lei Jun è stato svelato in queste ore e i primi teaser ce ne mostrano il design.

Xiaomi Sound Move: svelato il nuovo speaker premium

La data di presentazione di Xiaomi Sound Move è – ovviamente – fissata per il 18 aprile. Il nuovo speaker della compagnia cinse è stato annunciato sui profili social del brand, per ora solo in patria. Si tratterà di una soluzione adatta sia all'utilizzo domestico che outdoor: di conseguenza è lecito ipotizzare un corpo robusto e una buona qualità audio (dato che Xiaomi ne indica l'utilizzo anche all'aperto).

Il design del nuovo speaker è abbastanza minimale, ma non rinuncia ad un tocco di stile (ed un formato che pare compatto, con un peso contenuto). L'ultimo altoparlante di Xiaomi risale allo scorso dicembre (il modello Sound Pro, con tanto di luce ambientale) mentre di recente la casa di Lei Jun ha presentato una simpatica soluzione per i più piccoli.

A proposito di novità audio, l'azienda ha annunciato anche un nuovo aggiornamento dedicato alle Xiaomi Buds 4. Questo amplierà il supporto ai 192 kHz ad un numero maggiore di smartphone: finora l'elenco era limitato ai soli modelli della serie 13.

Tornando all'evento del 18 aprile, ricapitolando, vedremo quindi lo speaker premium Sound Move, il super flagship Xiaomi 13 Ultra, l'ultima Band 8 e i tablet Pad 6 e 6 Pro. Chissà se ci saranno altre novità!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il