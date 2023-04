Xiaomi 13 Ultra sarà una vera e propria fotocamera, grazie a questi accessori

Vi ricordate quel prototipo di Xiaomi 12S Ultra a cui era possibile attaccare lenti fotografiche professionali, o la sua edizione speciale a cui era possibile attaccare filtri aggiuntivi? Ecco, se finora abbiamo parlato di prodotti altamente esclusivi e su cui nessuno di voi ha potuto mettere mano, le cose cambieranno con Xiaomi 13 Ultra. Manca ancora una conferma esplicita, ma sommando rumor e un'immagine trapelata all'ultimo teaser ufficiale si ottiene la risposta: lenti intercambiabili.

Xiaomi 13 Ultra sarà il primo smartphone dotato di lenti intercambiabili

In questo teaser, Xiaomi 13 Ultra appare come una vera e propria macchina fotografica, dotata di un'impugnatura che permette di mantenerlo più saldamente mentre si scatta o si registrano video, con tanto di tasto Shutter fisico. Non è la prima volta che vediamo un accessorio del genere, penso ad esempio ai Moto Mods di Motorola, ma la vera novità starebbe in un altro dettaglio, che nell'immagine non traspare ma di cui si rumoreggia in rete. Sto parlando della possibilità di avere lenti e filtri aggiuntivi da attaccare alla fotocamera tramite apposita filettatura, proprio come sulle fotocamere professionali.

Le ipotesi sono quindi due: o ci sarà un'altra edizione speciale di Xiaomi 13 Ultra, o ci sarà un apposito case in cui inserire lo smartphone e dotarlo dell'impugnatura e della filettatura necessaria per aggiungere altre lenti. Tuttavia, nello scatto trapelato in rete è possibile vedere un presunto Xiaomi 13 Ultra a cui sono attaccati filtri fotografici Allure Streak (utilizzati per simulare lenti anamorfiche) senza però alcun case. Certo, esistono già in commercio gadget che permettono di attaccare lenti aggiuntive, ma non sempre sono disponibili per tutti i modelli e sicuramente avere un sistema nativo risulterebbe più efficace.

A parte questi dubbi, la realtà è che Xiaomi 13 Ultra si prepara a essere il camera phone più interessante del 2023, grazie a tutta una serie di novità hardware che gli permetteranno di catturare scatti impressionanti.

