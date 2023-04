L’intelligenza artificiale di Adobe Premiere Pro rivoluzionerà l’editing dei video

In occasione del NAB Show 2023, Adobe ha presentato le novità in arrivo per Premiere Pro, una delle app di editing video più famose al mondo, ponendo particolare enfasi per quella che sarà l'integrazione ufficiale con l'intelligenza artificiale denominata Sensei. Con le future versioni dell'app sarà possibile modificare i video partendo da semplici prompt di testo: una rivoluzione vera e propria che consegnerà la magia dell'editing video nelle mani di tutti.

Editing dei video con semplici indicazioni testuali: l'IA arriva in Premiere Pro

Le nuove funzioni, dapprima, arriveranno nelle versioni beta di Premiere Pro ed includeranno la possibilità di sfruttare il machine-learning di Adobe Sensei per impartire ordini al programma che modificherà i video sulla base delle nostre richieste tesuali. Adobe però ha avvisato: la creatività umana non potrà mai essere sostituita, quindi i risultati non saranno mai gli stessi ottenuti dai professionisti che continueranno a svolgere queste operazioni in modo manuale.

Premiere Pro potrà anche “ascoltare” l'audio dei video per generare automaticamente i sottotitoli e le descrizioni, rendendo molto più semplice la creazione di contenuti di cui possono usufruire anche le persone con disabilità acustiche. Adobe ha descritto la nuova versione di Premiere Pro come “la più veloce e più stabile di sempre” con una funzione in arrivo che sarà molto apprezzata dai creator: la correzione automatica e il tone mapping dei video HDR registrati con iPhone.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nell'editing video consentirà a tutti, quindi, di creare e personalizzare i propri filmati senza che alla base ci sia alcun tipo di conoscenza dell'argomento: una democratizzazione della modifica dei video che sicuramente farà la felicità di tutti (forse un po' meno per i professionisti del settore, ndr).

