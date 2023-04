Xiaomi pensa anche ai bambini: ecco lo speaker con assistente vocale per i più piccoli

L'ecosistema Xiaomi si amplia con un nuovo prodotto pensato appositamente per i più piccoli: XiaoAI Speaker Kids Edition è un piccolo dispositivo pensato per i bambini fra i 3 e i 6 anni, in grado di facilitare l'apprendimento e il gioco. Questo speaker, con la forma della faccia di un tenero gattino, è realizzato in materiale super resistente per non riportare danni in caso di caduta.

La cassa smart che facilita l'apprendimento e il gioco: Xiaomi lancia XiaoAI Speaker Kids Edition

Xiaomi XiaoAI Speaker Kids Edition offre una ricca selezione di contenuti audio pensati appositamente per i bambini nella fascia d'età sopracitata, con lezioni d'inglese, nozioni per l'apprendimento e storie che intrattengono insegando. Lo speaker, inoltre, supporta la riproduzione offline e non ha bisogno di essere sempre connesso ad internet, nonostante si possa interagire con l'assistente vocale per chiedere informazioni (filtrate per fascia d'età) oppure essere corretti sulla pronuncia delle parole.

Come accennato in precedenza, lo speaker offre uno stile unico pensato appositamente per i bambini: la parte frontale infatti ricorda il volto di un gatto sorridente, con tanto di orecchie che sputano dal lato superiore. Lo speaker è realizzato, inoltre, in ABS spesso in modo da evitare danneggiamenti in seguito alle cadute. In confezione, inoltre, sono inclusi degli sticker fai-da-te che il bambino può utilizzare per personalizzare il dispositivo.

Xiaomi XiaoAI Speaker Kids Edition è disponibile in Cina al prezzo di circa 40€ (299 yuan). Al momento non sono noti i piani dell'azienda per una eventuale commercializzazione del prodotto sul mercato internazionale, ma sembra difficile che questo speaker possa essere disponibile anche fuori dalla Cina.

