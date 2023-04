Rebrand per Realme Techlife: ecco il nome del nuovo ecosistema

Realme ha annunciato un rebrand per la linea Techlife, composta principalmente da prodotti IoT e accessori lifestyle. Il portfolio Realme si arricchirà di nuovi prodotti sotto il brand Narzo, affiancando gli smartphone con dispositivi smart per la casa e wearable.

Techlife diventa Realme Narzo: i prodotti IoT unificati sotto il nuovo brand

L'annuncio arriva attraverso il sito ufficiale indiano di Realme, che annuncia il passaggio dal brand Techlife a quello Narzo, promettendo nuovi aggiornamenti per la lineup di prodotti AIOT. Anche gli account social associati a Techlife hanno iniziato ad indirizzare gli utenti verso gli account del brand a cui fino ad ora erano stati affidati gli smartphone di fascia media.

La linea Realme Techlife, nel corso degli anni, ha portato sul mercato smartwatch, lavatrici, robot per la pulizia della casa e aspirapolvere senza fili, tra i tanti altri dispositivi smart collegati ad internet e che semplificano le operazioni quotidiane. Questo, tuttavia, non è il primo rebrand: Techlife, infatti, in precedenza era conosciuto come Realme Link.

Con la promessa di nuovi prodotti, sarà interessante capire quali dispositivi entreranno da subito a far parte del nuovo ecosistema Realme Narzo. L'azienda cinese, proprio a questo proposito, ha annunciato il Project N con Narzo N55 che farà da apripista.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il