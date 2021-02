Uno degli elementi con cui un brand, soprattutto molto giovane, deve restare in alto è senza dubbio quello di rispondere alle esigenze utente. E Realme lo sa bene, tanto che ha appena rivoluzionato l'ecosistema smart Link rendendolo TechLife e virando proprio all'espansione di quest'ultimo.

Realme TechLife: AIoT e smart home nel nuovo concept dell'ecosistema

Introducing #realmeTechLife!

Enjoy technology like never before and get ready for a smarter life through our wide range of AIoT products. pic.twitter.com/MpUJSQGVF3 — realme TechLife (@realmeTechLife) February 4, 2021

Cosa cambia tra quello che era Realme Link e quello che è ora TechLife? Se il sistema precedente garantiva una certa gamma di prodotti AIot ma comunque limitata a prodotti indossabili e poco allo smart home, con TechLife potrebbe cambiare tutto. Se guardiamo l'immagine ufficiale (quella di copertina ma anche del tweet sopra), possiamo notare un catalogo di prodotti molto vasto e concreto.

Oltre allo smartwatch, alla smartband, alle smart TV, alla camera di sorveglianza e tutti gli altri prodotti già presenti, arriveranno cuffie over-ear, lampade, lampadine, robot aspirapolvere, asciugacapelli, modem, bagagli smart e tanti prodotti smart home per non rimanere mai senza prodotti Realme. In prospettiva, è l'obiettivo che il CEO India & Europa Madhav Sheth si è prefissato per i continenti di competenza, ancor più che in Cina.

Se TechLife arrivasse anche in Europa, è chiaro che Realme se la giocherebbe con player più grandi ed insedierebbe seriamente brand come Xiaomi o Huawei, nonostante sia ancora un underdog della tecnologia. Il tempo ci dirà cosa accadrà in merito.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu