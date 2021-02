La voglia di cambiare, di innovare un settore che si spinge sempre più verso quello che vediamo è un po' l'obiettivo di tanti brand di smartphone. Anche vivo, soprattutto, vuole riuscire ad innovare l'imaging e sicuramente con la fotocamera Gimbal di X51 pare esserci riuscita, ma come si sarà comportata su DxOMark, contanto anche la selfie camera?

vivo X51: buon punteggio su DxOMark ma la fotocamera (anche selfie) resta lontana dai top gamma

Andando a leggere i risultati ottenuti da vivo X51, se con il display era andata piuttosto bene con il punteggio di 87, con i sensori fotocamera è andata bene ma non benissimo. Partendo dal comparto posteriore, in cui è alloggiata la Gimbal Camera, il punteggio complessivo è di 114, che tutto sommato non è neanche tanto male, ma ben lontano dai 139 punti di Huawei Mate 40 Pro+. Che sia tutto il contesto a rendere il punteggio tale, dato che la foto di per sé conta uno score di 117 di certo non basso. Peccato però, che lo Zoom stoni un po' rispetto a tutto il resto. I video anche ottimo, con un onesto 102.

Per la selfie camera, il punteggio è meno clemente, con 81 punti è sicuramente un affaire tra medio gamma e bisogna guardare onestamente al fatto che, a dispetto del prezzo, i top gamma sono ben altri. Questo non implica affatto che sia una bocciatura, ci mancherebbe, ma il discorso con prodotti come vivo X50 Pro+ o anche il nuovo X60 Pro+ saranno sicuramente diversi, dato che lì il lavoro software e hardware si uniscono in maniera molto più studiata.

Tra l'altro, nella nostra recensione, la fotocamera si è comportata sempre bene e quindi va sempre diviso il discorso tra prova ed esperienza quotidiana. In ogni caso, sopra trovate il video dove mostriamo ciò che va preso in considerazione di vivo X51 ed il suo comparto multimediale.

