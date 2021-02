In un periodo decisamente statico in quanto a tecnologia Consumer, i brand si attrezzano varando nuove tecnologie e creando nuovi marchi. Come nel caso di Huawei, che in questo periodo è molto impegnata nei brevetti, con l'ultimo arrivato in merito a tecnologie automotive, con i nuovi marchi MateDrive e MateAuto.

Huawei MateDrive e MateAuto: cambia ancora l'automotive?

Stando a quanto raccolto dal report dell'ente di registrazione, i nuovi marchi di Huawei interessano vari veicoli, quindi bisogna capire in che modo si possono applicare al settore. Se guardiamo prettamente a quello automobilistico, è facile ipotizzare che il brand voglia creare un sistema di infotainment strutturato per gli smartphone, magari per la serie Mate.

Ad esempio, MateDrive potrebbe essere il nome del sistema di mappe dedicato, mentre MateAuto potrebbe essere il nome completo di tutto il sistema. Facendo queste dovute considerazioni, ciò ovviamente non esclude due cose: l'esistenza di HiCar, ma soprattutto il fatto che potrebbe essere una mossa di prevenzione all'abuso di marchio, che potrebbe creare alcuni fraintendimenti se finisse in settori totalmente distanti.

La speranza, ovviamente, resta che diventino dei prodotti fatti e finiti, con Huawei che quindi va a cambiare ancora una volta il settore automotive, migliorando e andando a competere con i due colossi Android Auto ed Apple CarPlay (che ad oggi è molto avanti).

