Realme Narzo N55 sarà il primo smartphone del misterioso Progetto N

Tramite un teaser poster Realme ha annunciato il misterioso Progetto N, in riferimento ad una nuova generazione di dispositivi. Si è parlato di accessori e indossabili, di un ennesimo sub-brand dopo TechLife ma le ultime novità parlano invece di uno smartphone inedito in arrivo, ossia Realme Narzo N55.

Realme annuncia il Progetto N: il primo smartphone della serie sarà Narzo N55, secondo i leak

L'azienda asiatica non ha ancora confermato ufficialmente la natura del Progetto N, ma già sono fioccate le prime indiscrezioni. Secondo fonti interne, si tratterebbe di una nuova serie di smartphone; il capostipite dovrebbe arrivare sul mercato Global (in India) come Realme Narzo N55. Avremmo a che fare con una nuova incarnazione della famiglia Narzo, gamma budget di Realme (arrivata anche in Italia con vari dispositivi).

Ci sono vari leak su questo dispositivo anche se il design è ancora incerto. Realme Narzo N55 dovrebbe debuttare nelle colorazioni Prime Black e Prime Blue ed arriverà in varie configurazioni (con 4/6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage). Restiamo in attesa di ulteriori novità ma nel frattempo è comunque chiaro che avremo a che fare con un mid-range, magari un budget phone (vista l'appartenenza alla serie Narzo).

In merito all'uscita, la presentazione del nuovo modello sarebbe fissata per la seconda metà di aprile.

