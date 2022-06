Realme TechLife Watch R100 prossimo al lancio: specifiche svelate in anteprima

Realme lancerà presto un nuovo smartwatch della gamma TechLife, famiglia dedicata agli accessori del brand (e solitamente destinata al mercato indiano). Realme TechLife Watch R100 – questo il nome del prossimo indossabile – presenterà un design elegante e supporterà la funzione di chiamata, per cui sarà possibile rispondere o effettuare chiamate telefoniche tramite Bluetooth. Ecco che cosa ci aspetta con questo nuovo smartwatch del brand!

Realme TechLife Watch R100 con funzione di chiamata Bluetooth e altre specifiche tecniche

Design e display

Sarà disponibile nelle colorazioni Bianco e Nero e presenterà un design pulito ed elegante. Realme TechLife Watch R100 sarà dotato di una cassa circolare in lega di alluminio con una cover posteriore opaca e due pulsanti sul lato destro. Lo smartwatch sfoggerà un display LCD TFT a colori da 1.32″ con risoluzione di 360 x 360 pixel. Insomma, un dispositivo dallo stile sportivo ma con un tocco di eleganza, nel perfetto stile del brand (e della serie TechLife).

Specifiche e caratteristiche

Passando alle specifiche tecniche, lo smartwatch sarà alimentato da una batteria da 380 mAh che, a detta dell'azienda, offrirà fino a sette giorni di autonomia con una sola ricarica. Per quanto riguarda le funzionalità, oltre quelle più comuni che potremmo attenderci da uno smartwatch del 2022, Realme TechLife Watch R100 offrirà la funzione di chiamata Bluetooth, per cui sarà possibile gestire le chiamate telefoniche direttamente dal proprio polso quando lo smartphone è nelle vicinanze. Quindi avremo sia uno speaker che il microfono incorporati.

Realme TechLife Watch R100 – Prezzo e uscita

Il lancio di questo nuovo indossabile è atteso in India per il prossimo 23 giugno. Per conoscere il prezzo e le caratteristiche complete di Realme TechLife Watch R100, dunque, dovremo attendere ancora qualche giorno.

