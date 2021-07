Recensione Realme TechLife Robot Vacuum Cleaner: è il miglior robot aspirapolvere a 300 euro?

Da qualche anno per le pulizie di casa abbiamo un nuovo alleato, che lavora anche quando noi non ci siamo: ebbene sì, vi sto parlando del robot aspirapolvere. Ormai se ne trovano in commercio diversi modelli, molti dei quali non troppo differenti, che propongono spesso caratteristiche piuttosto simili. Difficile, quindi, scegliere il modello più adatto a noi in questo mare di opportunità. Credo, però, di aver appena trovato un valido alleato contro la polvere, in grado di sprigionare una potenza maggiore rispetto ad altri dispositivi concorrenti includendo anche un serbatoio più ampio, più spazzole laterali ed una maggiore precisione di movimento. Questo prodotto prende il nome di Realme TechLife Robot Vacuum Cleaner ed è, almeno stando alle specifiche tecniche, anche uno dei più silenziosi sul mercato. Ma sarà davvero tutto oro quel che luccica? Non vi resta, quindi, che rimanere sintonizzati con noi per scoprire davvero tutto su questo robot aspirapolvere, all’interno della nostra recensione completa.

Recensione Realme TechLife Robot Vacuum Cleaner

Unboxing

Come sempre Realme non sbaglia un colpo, fornendo una confezione di vendita minimale che mostra sulla parte frontale una foto del prodotto e, sul retro, poche fondamentali caratteristiche tecniche. Anche lei, poi, è a sfondo bianco e all’interno nasconde i seguenti accessori:

Realme TechLife Robot Vacuum Cleaner;

base di ricarica;

alimentatore da parete, con presa europea;

due spazzole, una per il profilo destro e l’altra per quello sinistro;

breve manuale delle istruzioni, anche in lingua italiana;

tutorial per l’installazione dell’app e la configurazione del prodotto.

Design & Materiali

Analizzando per un attimo il dispositivo notiamo in prima battuta un dettaglio: Realme ha deciso di curare ogni minimo aspetto di questo prodotto, dotandolo di una superficie superiore in vetro davvero accattivante. C’è solo un unico problema a riguardo, ovvero che trattiene tanta polvere. Al di là di tale aspetto, però, credo che l’azienda abbia fatto colpo con questo terminale, aggiungendo poi diversi dettagli in plastica che lo rendono certamente più robusto e meno soggetto a righe e graffi. Quasi lungo tutto il perimetro anteriore, infatti, trova spazio una striscia in gomma che, posizionata in questo modo, serve proprio a proteggere il paraurti da eventuali colpi contro mobili e altri oggetti contundenti. Diciamo che si è pensato proprio a tutto, senza tralasciare alcun dettaglio. A proposito proprio di quest’ultimo aspetto, Realme ha integrato anche il colore giallo all’interno della torretta centrale, richiamando proprio il colore aziendale.

Come dimensioni siamo più o meno sullo stesso livello rispetto a quanto proposto dalla concorrenza, misurando 340 x 340 x 100 mm, con un peso complessivo di 3,3 Kg, dunque non proprio un peso piuma. Malgrado questo la dotazione è più che essenziale, integrando sul profilo inferiore ben due spazzole laterali ed una spazzola centrale, che serve principalmente a raccogliere tutto lo sporco che viene risucchiato dalla macchina. Oltre alle due piastre per la connessione magnetica con la base di ricarica, poi, troviamo le classiche ruote gommate, che presentano una buona escursione, così come la singola ruota omnidirezionale posta frontalmente ed il contenitore per la polvere. Questo ultimo accessorio è il più grande della categoria, almeno rispetto alla concorrenza, mostrando una capienza massima di 600 ml. Inoltre, anche se non è stato inserito nella nostra confezione, Realme TechLife Robot Vacuum Cleaner permette anche di lavare per terra, con l’apposito accessorio venduto a parte, che si integra perfettamente con il suo serbatoio in plastica.

Vediamo come sulla parte inferiore siano presenti anche diversi sensori anticaduta, mentre lateralmente il robot è dotato di vari sensori utili per la navigazione all’interno della casa. Tutto coordinato da un sensore LiDAR che permette di avere un’ampia visione degli spazi circostanti, mappando nella miglior maniera possibile tutta la casa senza particolari intoppi. Vi ricordo solo, però, che la torretta centrale sporge non poco rispetto al profilo del dispositivo e potrebbe anche risultare un problema nei pertugi più angusti, faticando ad infilarsi in ogni buco.

Specifiche Tecniche

Dimensioni Realme TechLife Robot Vacuum Cleaner: 340 x 340 x 100 mm;

Potenza di aspirazione: 3.000 Pa;

Rumorosità: 55 dB;

Serbatoio Polvere: 600 ml;

Potenza motore: 50 W;

Batteria: 5.200 mAh;

Applicazione & Funzionalità

Tutto viene gestito tramite la classica app con cui si comandano anche gli altri accessorio IoT di Realme, ovvero Realme Link. Grazie ad essa, dunque, basta inserire il proprio profilo (se ne può creare anche uno nuovo) e procedere alla rilevazione del robot aspirapolvere tramite connessione Wi-Fi. Vi ricordo, inoltre, che tale app è disponibile su Play Store, App Store e Huawei AppGallery. Quando abbiamo terminato la configurazione iniziale, che dura davvero un paio di minuti, possiamo fin da subito procedere alla pulizia di casa. Accedendo su tale prodotto, partendo dalla homepage, vediamo sulla prima schermata la mappa della nostra casa già suddivisa in stanze (questo avviene ovviamente dopo il primo passaggio del robot sulla nostra superficie casalinga), con tanto di dettagli su batteria residua, area e tempo di pulizia. Vediamo come in basso, invece, ci sia la possibilità di avviare un nuovo programma di pulizia, di mandare in ricarica il robot, di scegliere la modalità di aspirazione e di entrare all’interno delle impostazioni.

Nelle impostazioni Realme ha inserito diversi parametri, tra cui la Pulizia Programmata, il Controllo Remoto, la Cronologia pulizia, il controllo dell’usura dei vari componenti e poco altro. Tutto è davvero semplice ed immediato, risultando molto facile da utilizzare anche per coloro che non sono molto avvezzi ad applicazioni di questo tipo. Si complicano un po’ di più le cose quando decidiamo di operare nel sistema in maniera un po’ più incisiva, modificando magari le aree della nostra casa o inserendo dei limiti oltre i quali il robot non può proprio accedere. Oltre questo, poi, tramite l’editor messo a disposizione dall’azienda possiamo anche modificare l’ampiezza delle varie stanze, rinominandole. Questo viene fatto perché spesso si richiede magari di pulire solo una particolare area della casa, o stanza, potendo controllare così le operazioni svolte dal robot. In ogni caso, nella fase di configurazione iniziale, sarà proprio lui ad effettuare una prima scansione dell’appartamento riportando in maniera più che dettagliata le varie stanze di cui è composta. Se non si modifica tale schema, dunque, lui si continuerà a basare sempre su quello precedentemente salvato.

All’interno della confezione il brand ha deciso di non fornire alcun telecomando aggiuntivo, delegando tutto a Realme Link. All’interno di questa app, infatti, possiamo anche configurare Google Assistant e Amazon Alexa e, inoltre, manovrare manualmente il robot tramite l’apposito controller a schermo. Non è il più intuitivo e comodo tra quelli visti fino ad ora ma, in caso di necessità, può rivelarsi utile. Non pensate, in ogni caso, di sfuggire al solito schema proposto anche da altri robot aspirapolvere: Realme TechLife Robot Vacuum Cleaner effettua una prima scansione di tutto il perimetro della stanza, andando poi ad eseguire un percorso di pulizia ad “S” per cercare di coprire ogni millimetro della casa. Devo inoltre certificare la sua affidabilità in tale ambito, riuscendo sempre a superare anche piccoli ostacoli e brevi dislivelli di circa 2 cm, come quello che divide la mia stanza dal salotto. Non ho mai notato alcun malfunzionamento a riguardo, quindi questo dispositivo è promosso.

Potenza di Aspirazione & Funzionamento

Come detto, questo robot aspirapolvere è tanto semplice quanto funzionale. Nonostante questo, però, mostra una potenza non indifferente, sprigionando al massimo regime ben 3.000 Pa. Devo precisare, però, che le modalità di utilizzo sono principalmente quattro e che ognuna di queste presuppone un certo limite di potenza nominale. Con la Quiet Mode, quindi, si raggiungono i 500 Pa, per passare poi dai 1.200 Pa con la Normal Mode ai 2.500 Pa con la Turbo Mode, per finire con i 3.000 Pa della Max Mode. Questo permette, quindi, di pulire l’intera casa senza troppi problemi, potendo aspirare bene anche su superfici un pochino più complicate come i tappeti. Sfruttando la Turbo Mode, infatti, il dispositivo è in grado di calibrare la potenza necessaria in base al tipo di pavimento sul quale ci si trova, regolando in realtà da solo tale parametro. A regime normale, però, la rumorosità è davvero minima, sfiorando i 55 dB.

Grazie a tutti i vari sensori posti sulla sua superficie il robot di Realme è in grado di effettuare una mappatura 3D della casa, riuscendo a riconoscere anche eventuali ostacoli lungo il proprio cammino. Questo è possibile anche per via della tecnologia LiDAR che in tal senso permette anche di ottenere una buona navigazione in fase di pulizia. Seguendo costantemente tutti i suoi movimenti, dunque, non ho notato particolari criticità in tal senso, sebbene talvolta si scontri con qualche ostacolo in maniera un po’ troppo veemente. Questo avviene soprattutto all’inizio, quando la macchina non conosce ancora bene gli spazi dell’appartamento ed ha bisogno di apprendere varie informazioni sulla zona circostante.

Vi ho parlato precedentemente del contenitore per lo sporco, che contiene fino a 600 ml. Con esso, quindi, si può tranquillamente pulire un’intera settimana una casa di circa 100 mq senza mai svuotarlo. Nel caso in cui dovesse essere saturo, comunque, oltre a poterlo vedere visivamente, ci verrebbe indicato nell’apposita sezione all’interno dell’app. Qui possiamo vedere, infatti, l’usura di diversi accessori tra cui anche le spazzole laterali e la spazzola principale. Vi ricordo, inoltre, che a parte viene venduto il kit per il lavaggio del pavimento che noi purtroppo non abbiamo potuto provare. Sempre su Realme Link, però, possiamo decidere in questa occasione di procedere con una pulizia ad “S”, come quella che abbiamo visto precedentemente, o con una pulizia a “Y”, con movimenti avanti e indietro.

Tutte le varie operazioni che portiamo a termine sono segnalate da una voce, un bambino o una donna, rigorosamente in lingua inglese e cinese. Non sappiamo ancora se in futuro possano essere introdotte anche altre lingue ma, ovviamente, speriamo che l’italiano sia una di queste. Oltre tale aspetto, poi, possiamo tenere comunque traccia di tutti i vari programmi di pulizia proprio su Realme Link, potendo gestire fino a 5 mappe diverse, personalizzare il percorso di pulizia e sfruttare la modalità non disturbare.

Autonomia

Sotto la portentosa scocca risiede una batteria da 5.200 mAh, praticamente la stessa che troviamo anche su prodotti concorrenti come Roborock S5 Max e 360 Robot Vacuum S9. Questa permette, quindi, di tenere completamente pulito un alloggio di circa 100 mq consumando solo il 30% di batteria. Questo sempre tenendo conto dei vari ostacoli presenti in casa e del fatto che non tutte le aree, per questioni di dimensioni, sono accessibili dal prodotto. Vi segnalo, poi, come io abbia utilizzato il prodotto quasi sempre in modalità “Turbo Mode” per cercare effettivamente di sfruttarne tutte le potenzialità senza gravare troppo sull’autonomia.

Non dovreste avere problemi, comunque, a pulire una zona ben più ampia di quella da me sperimentata andando anche oltre i 200 mq.

Prezzo & Conclusioni

Realme TechLife Robot Vacuum Cleaner viene attualmente venduto su AliExpress al prezzo incredibile di circa 300 euro. Trovate tutti i dettagli qui sotto.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

Costa troppo? Credo proprio che a questa cifra non si trovi molto di meglio sul mercato, anche a fronte delle varie caratteristiche che abbiamo visto in questa recensione completa. Rispetto ad altri prodotti concorrenti presenta dettagli in più, alcuni qualitativamente migliori, che lo pongono su un gradino leggermente più elevato. Se devo dare una valutazione della sua efficacia in fase di pulizia, dunque, vi dico di farci assolutamente un pensiero in questo momento, soprattutto a fronte dei vari sconti presenti. Potrebbe davvero essere l’occasione per portarvi a casa un buon prodotto al giusto prezzo, senza troppi fronzoli e certi del fatto che Realme è un brand piuttosto affidabile. Anche in futuro, dunque, il prodotto sarà seguito ed aggiornato nel migliore dei modi (o almeno si spera) permettendogli di migliorare in quegli aspetti dove ancora non riesce a stupire. Non lasciatevi scappare questa opportunità!

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu