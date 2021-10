Realme TechLife Washing Machine: ufficiali le prime lavatrici del brand

Non è più una novità che Realme voglia diventare uno dei brand con l'ecosistema più ampio. E se abbiamo già visto prodotti come il purificatore, ma anche l'ottimo aspirapolvere senza fili, pare proprio non sia finita qui. Infatti, Realme tramite l'ecosistema TechLife ha lanciato le sue Washing Machine, le sue prime lavatrici.

Realme TechLife Washing Machine: tutto sulle lavatrici

Design e caratteristiche

Lo stile scelto per le lavatrici di Realme riprendono quelle degli elettrodomestici della stessa categoria, cioè con un tono metallizzato (grigio scuro e nero). Quanto al tipo di lavatrice, abbiamo due modelli con carica dall'alto, quindi con portellone soprastante. Le due versioni variano per due funzioni: una è dotata di funzione sterilizzante ed una carica da 8 kg ed una più standard da 7.5 kg.

Per le altre caratteristiche, abbiamo tutta una serie di funzioni di lavaggio intelligenti, per vari tessuti, un'importante serie di sensori di carico, acqua e altre modalità ed una velocità di 700 rpm. Ovviamente a prova di acqua e anti-shock, sono pensate per essere utilizzate senza alcun tipo di problema per ogni casa. Molto comoda la ripresa del lavaggio in caso di perdita di corrente da dove si era interrotta.

Realme TechLife Washing Machine – Prezzo e disponibilità

Le nuove lavatrici di Realme, in collaborazione con TechLife, arrivano in partnership con lo store FlipKart, quindi in India e si presentano con i seguenti prezzi: il modello sterilizzante da 8 kg a circa 186€ (15.990 rupie) e quello da 7.5 kg a circa 151€ (12.990 rupie). Insomma, belle, potenti e sicuramente abbordabili. Non sappiamo se arriveranno anche in Europa, anche se con questi modelli diventa piuttosto improbabile, come le lavatrici Xiaomi, ma mai dire mai con Realme.

