Realme lancia il suo purificatore d’aria

Un ecosistema accessibile a tutti senza rinunciare alla qualità: l'obiettivo per il mercato Global di Realme non è più solo un progetto. Infatti, dopo aver presentato alcuni prodotti nei giorni scorsi, debutta ora il Realme TechLife Air Purifier, il primo purificatore d'aria del brand con un prezzo onesto.

Realme TechLife Air Purifier: tutto sul nuovo purificatore d'aria

Il design del purificatore Realme è sicuramente compatta e non segue il trend dei modelli affini più stretti e lunghi. Infatti, si avvale di una struttura più estesa e bassa, con una grata centrale a fare da passaggio dell'aria. La parte superiore è invece composta dai tasti a sfioramento. Tasti che permettono ovviamente l'accensione, la modalità automatica, la modalità sonno e altre funzioni di regolazione come la propagazione smart oppure l'impostazione del timer per 2, 4 oppure 8 ore.

Passando alle sue capacità, riesce a garantire un indice di aria pulita fino a 300 m3/h, mentre per quanto riguarda il filtro, HEPA H12, può durare fino a 2.800 ore complessive. Il filtro garantisce una purificazione dai batteri fino al 99.95%. Non manca infine il check per la qualità dell'aria in tempo reale.

Il purificatore d'aria Realme TechLife Air Purifier arriva quindi sul mercato ad un prezzo al cambio di circa 105€ (3.999 baht thailandesi), che è in linea con la categoria e con la fascia di prezzo imposta sui prodotti per la casa dallo stesso brand. Non si sa se lo vedremo anche in Europa, ma è sicuramente un prodotto interessante.

