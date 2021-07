MIUI 13 Beta sta per arrivare sugli smartphone Xiaomi

Se la MIUI è così tanto apprezzata è anche perché Xiaomi ha un Beta Testing molto prolifico, fattore che non dovrebbe cambiare con la MIUI 13 Beta. Ogni volta che viene presentata una nuova versione dell'interfaccia proprietaria, prima del suo rilascio pubblico c'è una fase di valutazione da parte dei beta tester. In questo modo, Xiaomi prende due piccioni con una fava, perché il programma Beta Testing fa felici gli sviluppatori, che hanno modo di testare il software su larga scala, e gli utenti, che possono mettere le mani sulle novità in anteprima. È accaduto con le precedenti versioni della MIUI, sta accadendo tuttora con la MIUI 12.5 Beta ed accadrà con il prossimo major update.

Xiaomi prepara il terreno per il primo rilascio della MIUI 13 Beta

Si parla sempre più con insistenza della MIUI 13 Beta perché sembrerebbe che la presentazione ufficiale da parte di Xiaomi si stia avvicinando. Voci di corridoio indicano il mese di agosto come quello in cui avverrà, assieme a Xiaomi Mi MIX 4 e Mi Pad 5. Questa ipotesi sarebbe parzialmente confermata dalle indiscrezioni riportate dal team Xiaomiui, con uno screenshot che ci suggerisce la sua vicinanza. Nell'immagine vediamo alcune diciture che di per sé potrebbero non significare nulla per coloro che non sono pratici di MIUI Beta e di sigle annesse. In questo caso, il dispositivo “renoir” altri non è che Xiaomi Mi 11 Lite 5G, mentre 21.7.5 (5 luglio 2021) è la data della versione della MIUI 12.5 Beta in questione, usata per indicare la cronologia delle build. Il numero 11.0, invece, indica la versione di Android, mentre 12 quella della MIUI (che sarebbe 12.5, ma viene comunque indicata come 12).

La parte interessante sta nella build successiva, ovvero la 21.7.6, attualmente in fase di preparazione. Tutto rimane immutato a parte la versione della MIUI, che passa da “12” a “0“. Ovviamente non ci sarà una MIUI 0 dopo la 12: l'assenza di numero starebbe ad indicare proprio il fatto è che la MIUI 12.7.6 sarebbe basata sulla MIUI 13 e che Xiaomi avrebbe tolto la numerazione per lasciarla in incognito.

Insomma, non sembra mancare più così tanto al primo rilascio della MIUI 13, almeno in formato Beta. Anche perché il primo riferimento esplicito da parte di Xiaomi c'è già stato all'interno di un aggiornamento della MIUI 12.5 Beta. Vedremo se con i primi avvistamenti in fase Beta sarà confermata una delle più grandi novità previste, ovvero l'introduzione del supporto multi-lingua. Se foste possessori di smartphone Xiaomi, in questo articolo trovate una lista degli smartphone che dovrebbero ricevere il tanto atteso aggiornamento.

