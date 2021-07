Xiaomi e Jordan & Judy portano un pizzico di tenerezza sulla vostra scrivania

Jordan & Judy, brand particolarmente attivo su Xiaomi YouPin, è uno dei più versatili della piattaforma di crowdfunding e ora cambia genere con questo tenerissimo astuccio portapenne, perfetto sia per la vostra scrivania che per un ritorno a scuola all'insegna della dolcezza.

Xiaomi YouPin presenta l'astuccio portapenne Jordan & Judy | Caratteristiche e prezzo

Realizzato in silicone morbido e anallergico, l'astuccio portapenne di Jordan & Judy arriva da Xiaomi YouPin ed ora debutta su AliExpress per noi occidentali. Pratico e capiente, è dotato di una cerniera con laccio nella parte superiore; le misure sono di 198 x 103 mm. L'accessorio è disponibile in due simpaticissimi stili, panda e orsetto (quest'ultimo, al momento non disponibile).

Se come noi avete apprezzato questo particolare portapenne, allora vi consigliamo anche un altro accessorio a tema coccoloso, questa volta con protagonisti dei gattini. Si tratta di reggipenne in stile felino da utilizzare per abbellire il banco o la scrivania: carinissimi ed inquietanti, anche a questo giro si tratta di accessori provenienti da Xiaomi YouPin (e sì, noi li adoriamo già).

