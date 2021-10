Il tapis roulant salvaspazio Xiaomi WalkingPad R2 scende di prezzo dall’Italia

Ormai allenarsi in casa è semplice come bere un bicchier d'acqua: gli attrezzi sono sempre più vari e – soprattutto – caratterizzati da un design salvaspazio, specialmente per quanto riguarda i tapis roulant. Se state pensando ad una soluzione di questo tipo, allora non perdere la nuova offerta dedicata a Xiaomi WalkingPad R2, in sconto con spedizione dall'Italia grazie allo store HomeCleaner.

HomeCleaner presenta Xiaomi WalkingPad R2: il tapis roulant potente ed elegante è in offerta lampo

Dopo l'enorme successo del suo predecessore, Xiaomi presenta un nuovo tapis roulant top, completo ed affidabile. Dotato di doppia modalità (camminata e corsa fino ai 10 km/h) ed un corpo pieghevole a 180° e di ruote incorporate, in modo da poter essere risposto senza sforzo e senza ingombro sotto il letto, il divano o la scrivania. Xiaomi WalkingPad R2 è mosso sa un motore potente e silenzioso da 1.25 HP ed ospita un pannello LED ad alta luminosità, in modo da poter visualizzare tutti i parametri durante l'allenamento. Inoltre il dispositivo può essere controllato tramite app o telecomando vocale.

Il tapis roulant Xiaomi WalinkPad R2 è disponibile in offerta lampo sullo store HomeCleaner a prezzo di 569€ (quindi con un risparmio di 130€), con spedizione dall'Italia: qui trovate il link all'acquisto e inoltre vi ricordiamo che utilizzando il codice sconto GIZCHINA5 potrete risparmiare altri 5€. HomeCleaner offre spedizioni rapide e gratuite per ordini sopra i 100€, 24 mesi di garanzia e assistenza a 360° in italiano.

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu