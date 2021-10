Nuovo minimo storico per il robot 360 S10 in offerta da Italia

I robot aspirapolvere si dividono ormai in “qualità/prezzo” e “top gamma dalle alte prestazioni”, ma accade a volte di trovarci di fronte un modello che sta davvero nel mezzo. Ed è il caso del robot aspirapolvere 360 S10, che è in offerta al minimo storico con codice sconto su Geekbuying e soprattutto è dotato di spedizione da Italia.

360 S10: il robot aspirapolvere è in offerta al minimo storico con codice sconto su Geekbuying

Il design, all'esterno, non è poi così distante dagli altri modelli di robot del brand, ma ad uno sguardo più attento, notiamo una differenza: gli spazi adibiti per il rilevamento laser (LiDAR) sono 3 e non uno come al solito. Questo perché la navigazione di questo S10 è totalmente rivoluzionata creando una visione 3D potenziata dall'AI, visto che abbiamo un sensore centrale LDS e 2 sensori OLS, così da avere una mappatura come mai prima d'ora per questo tipo di prodotto.

Tra l'altro, è presente l'ottimo e rinnovato algoritmo SLAM, che ora è migliorato tantissimo, come ad esempio per gli ostacoli che ora vengono evitati il 300% in più. Per il software, è disponibile 360 Robot OS 10.0, con la Carpet Cleaning Mode 4.0 e l'Intelligent Virtual Wall 3.0. Passando alle specifiche tecniche, abbiamo una potenza di aspirazione massima fino a 3.300 Pa divisa in 4 modalità, con una batteria da 5.000 mAh, un contenitore per la polvere da 500 ml ed un motore da 68W. Infine, è presente la funzione lavapavimenti con un serbatoio d'acqua da 520 ml. Non manca nulla.

Trovate il robot aspirapolvere 360 S10 subito in offerta al minimo storico su Geekbuying, ottenibile grazie al codice sconto dedicato. Inoltre, è presente la comoda spedizione da Italia gratis, che lo rende un prodotto ancora più accattivante.

