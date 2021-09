Realme non si ferma: presto anche un aspirapolvere senza fili

Realme sembra determinata a costruire uno degli ecosistemi più ampi nel minor tempo possibile. E se abbiamo già visto presentare un robot vacuum cleaner, un purificatore e altri prodotti più piccoli, la ciliegina sulla torna potrebbe essere il primo aspirapolvere senza fili, svelato su uno store con il nome di Realme Cordless Vacuum Cleaner.

Realme Cordless Vacuum Cleaner: cosa sappiamo sul primo aspirapolvere senza fili?

Design e specifiche

Ciò che possiamo conoscere con certezza di questo aspirapolvere Realme è senza dubbio il design. Molto moderno, di colore bianco, non si discosta molto dagli altri modelli sul mercato. La spazzola a rullo è snodabile ed il serbatoio sembra abbastanza ampio. Secondo la locandina Flipkart, il Cordless Vacuum Cleaner è dotato di un motore da 140W, quindi dalla potenza sufficiente.

Non conosciamo altre specifiche, ma ipotizziano si avvalga di una batteria intorno ai 2.500 mAh (scelta molto comune tra i vari modelli), con una buona se non ottima potenza di aspirazione. Particolare il fatto che manchi un qualche richiamo in giallo come di solito capita, ma è probabile che si sia voluta dare un'eleganza diversa al prodotto.

Realme Cordless Vacuum Cleaner – Prezzo e data di uscita

Il nuovo aspirapolvere senza fili Realme non ha ancora una data di uscita, ma qualcosa potrebbe muoversi durante il Big Bang Reveal di Flipkart in India, quindi durante la prossima settimana nel periodo che va dal 27 settembre al 1° ottobre 2021. Per il prezzo, non ci aspettiamo un costo inferiore ai 150€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu