Honor lancia le offerte di Pasqua: sconti fino al 29% su smartphone, tablet e accessori!

La primavera è arrivata e insieme alla bella stagione è tempo di un'importante festività. La Pasqua è alle porte e ancora una volta Honor è pronta festeggiare con una miriade di occasioni per risparmiare sul meglio dei suoi prodotti tech: l'ecosistema del brand è in sconto sullo store ufficiale ed è possibile anche risparmiare ulteriormente con un nuovo Coupon!

Sconti di Pasqua Honor: lo store ufficiale HiHonor festeggia con tante offerte tech

Le offerte di Pasqua sono arrivate su HiHonor, shop ufficiale dell'azienda: per tutto il mese di aprile sono presenti sconti fino al 29% su smartphone, tablet, smartwatch e auricolari. Per un pensiero speciale, oltre al classico uovo di cioccolata, regala anche un accessorio tech: questo è il momento di passare ad Honor a prezzi vantaggiosi!

In basso trovi la pagina dedicata alla promozione di Pasqua targata HiHonor. Oltre alle offerte sui prodotti dell'ecosistema del brand è possibile beneficiare di un extra-sconto del 6% utilizzando il Coupon AEASTER623 al momento del pagamento: il codice è valido su tutti i prodotti, fino alle ore 23:59 del 10 aprile.

Tra i prodotti in offerta sullo store ufficiale del brand trovate anche Honor 70, l'ultimo modello della gamma N (Number). Elegantissimo e potente, il dispositivo si presenta come una soluzione adatta sia agli amanti dello stile in cerca di un design unico che come un Camera Phone performante ed accessibile. Pensato per amanti delle foto e vlogger, Honor 70 è dotato di una fotocamera IMX800 da 54 MP ed un obiettivo con ultra-wide e macro (da 50 MP).

Il cuore dello smartphone è lo Snapdragon 778G+ 5G, è presente la ricarica SuperCharge da 66W e il software è basato su Android 12 (Magic UI 6.1). Lo schermo è uno splendido pannello OLED da 6.67″ con bordi curvi, per un'esperienza premium (senza spendere una fortuna).

Il dispositivo è in sconto con le offerte di Pasqua; inoltre è possibile acquistare Honor 70 in bundle con Honor Band 7 al prezzo di 448,9€ e 498,9€ (rispettivamente per la versione da 8/128 GB e quella da 8/256 GB).

Un altro smartphone disponibile a prezzo super conveniente è Honor Magic 5 Lite, in sconto a 319€ insieme al caricatore SuperCharge da 66W. Il telefono richiama lo stile della gamma Magic, con un ampio modulo fotografico circolare (ad anello): l'effetto finale è decisamente stiloso e premium! Magic 5 Lite è dotato di un display OLED curvo da 6,671″ con refresh rate a 120 Hz e PWM Dimming a 1920 Hz.

Si tratta del dispositivo più sottile con una batteria sopra i 5.000 mAh: parliamo infatti di un'unità da 5.100 mAh, racchiusa in un corpo da 7,9 mm di spessore e 175 grammi di peso.

Cerchi il compagno perfetto per lo studio, il lavoro o l'intrattenimento? Allora Honor Pad 8, l'ultimo arrivato tra i tablet del brand, è la soluzione adatta (specialmente se in sconto a 279,9€). Leggero, dotato di un elegante corpo in alluminio, equipaggiato con un ampio display 2K da 12″: perfetto da portare in giro e utilissimo per guardare le tue serie TV preferite in ogni momento.

Il tablet offre una batteria extra-large da 7.250 mAh, otto altoparlanti a Grande Cavità posizionati simmetricamente, Android 12 e tante funzioni smart che rendono l'esperienza fluida e coinvolgente.

Le occasioni continuano anche con gli accessori, come Honor Watch GS 3 che scende a 169,9€. Si tratta di uno smartwatch premium dallo stile elegante, ma che strizza l'occhio anche agli sportivi: tante funzioni per il fitness e la salute, in un corpo raffinato, un pannello con vetro curvo 3D ed una cornice sottile di 10,5 mm.

Tra gli altri prodotti in sconto con le offerte di Pasqua di HiHonor troviamo gli auricolari top EarBuds 3 Pro a 149,9€ e Honor Band 7. L'ultima smartband del brand ha debuttato di recente a 59,9€ ma è possibile risparmiare il 6% utilizzando il codice sconto AEASTER623.

Non perdere i bundle speciali di Pasqua: smartphone, tablet, watch e audio in sconto se acquistati insieme. Per scoprire tutti i bundle Honor, dai un'occhiata alla pagina dell'evento!

