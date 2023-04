OPPO Find X6 non scherza: il Camera Phone conquista il podio di DxOMark

Nei giorni precedenti, il team di DxOMark ha pubblicato la sua valutazione di OPPO Find X6 Pro, incoronandolo come il Camera Phone del momento. Ora anche il fratello minore è passato al vaglio e il giudizio è stato decisamente positivo: anche Find X6 Pro è dotato di un comparto fotografico di tutto rispetto e non ha nulla da invidiare al fratellone.

Anche OPPO Find X6 è un Camera Phone di tutto rispetto e si guadagna il podio di DxOMark

Il “minore” OPPO Find X6 ha conquistato il podio di DxOMark, piazzandosi in terza posizione nella classifica dei migliori Camera Phone, con 150 punti. Sopra troviamo Honor Magic 5 Pro, un altro campione che fa del comparto fotografico il suo vanto.

Similmente al modello Pro, anche Find X6 base è dotato di un trittico di fotocamere, anche se in questo caso rinuncia al sensore principale IMX989 da 1″ per un IMX890. Ecco la configurazione del terminale:

Primario da 50 MP f/1.88, sensore da 1/1,56″, autofocus, OIS

f/1.88, sensore da 1/1,56″, autofocus, OIS Ultra-grandangolare da 50 MP f/2.05

f/2.05 Teleobiettivo a periscopio da 50 MP f/2.6, zoom ottico 3X (digitale 120X), OIS

Proprio come avvenuto con il fratello maggiore, il giudizio di DxOMark è più che positivo: lo smartphone è in grado di restituire foto e video con un buon livello di dettaglio e rumore contenuto mentre la messa a fuoco automatica è sempre precisa. L'esposizione è buona e la gamma dinamica abbastanza ampia; le tonalità della pelle restituite sono piacevoli nel complesso e anche nei video il colore e l'esposizione non sono niente male.

Per quanto riguarda i contro della fotocamera di OPPO Find X6, si riscontrano delle imprecisioni nel bilanciamento del bianco (nelle scene diurne), problemi di contrasto basso nelle foto con HDR scattate in condizioni di luce intensa e alcune mancanze lato video.

Per dare un'occhiata ai sample foto in alta qualità e per leggere il giudizio completo di DxOMark, in fonte trovate la pagina dedicata al dispositivo. Infine, per scoprire tutti i dettagli sulle specifiche tecniche di OPPO Find X6, eccovi il nostro approfondimento.

