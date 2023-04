Motorola Edge 40: foto, specifiche e prezzo del flagship economico

Aggiornamento 06/04: abbiamo tutti i render di Motorola Edge 40, li trovate nell'articolo.

Finora si è parlato unicamente di Edge 40 Pro, il top di gamma che è la versione Global del cinese Moto X40, e ad accompagnarlo ci sarà anche il più economico Motorola Edge 40. Lo smartphone avrà certificazione IP68 e sarà disponibile nelle quattro colorazioni Eclipse Black, Nebula Green, Lunar Blue e Viva Magenta, con le due tinte nera e verde che saranno contraddistinte da una texture in simil-pelle.

Trapelano immagini e scheda tecnica del nuovo Motorola Edge 40

Le specifiche comprendono un display curvo pOLED da 6,55″ Full HD+ con refresh rate a 144 Hz e sensore ID integrato, un inedito chipset MediaTek Dimensity 8020 con 8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio d'archiviazione, batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida 68W e wireless a 15W, software Android 13, speaker stereo Dolby Atmos, Wi-Fi 6, doppia fotocamera da 50+13 MP con OIS e ultra-grandangolo e una selfie camera da 32 MP. Una configurazione che dovrebbe debuttare in Europa al prezzo di listino di 599€ per la variante base da 8/128 GB, diverse centinaia di euro in meno rispetto alla variante Pro.

