Proscenic T20 è la friggitrice ad aria con 10 funzioni in 1 (e costa solo 61€)

Con la friggitrice ad aria Proscenic T20 basta poco per portare in tavola tante leccornie: ecco come fare per risparmiare con le migliori occasioni del momento, in offerta lampo o con codice sconto, ovviamente puntando all'immancabile spedizione EU (per un'attesa breve e la massima convenienza)!

Codice sconto Proscenic T20: fritti salutari e tante funzioni aggiuntive con questa friggitrice ad aria

Crediti: Proscenic

La friggitrice ad aria Proscenic T20 è una soluzione potente e completa, adatta per preparare cibi succulenti (e salutari) in un lampo. Il dispositivo offre 10 funzionalità diverse: permette di friggere, grigliare, arrostire, riscaldare, scongelare, tostare e non solo. Grazie al pratico pannello touch basta un semplice tocco per scegliere la funzione adatta o una delle varie modalità preimpostate. Inoltre l'app Proscenic offre tantissimi spunti, con decine di ricette pensate appositamente per la cottura tramite friggitrice ad aria.

Tornando alle caratteristiche di Proscenic T20 abbiamo una potenza di 1500W e la tecnologia Turbo Air, che consente di ottenere una cottura impeccabile (con uno strato esterno croccante ed l'interno morbido). Il prodotto ha una capacità di 3,5 litri ed integra un cestello antiaderente facile da rimuovere e lavabile anche il lavastoviglie.

Crediti: Proscenic

La migliore occasione dedicata alla friggitrice ad aria Proscenic T20 arriva da Geekbuying: grazie al codice sconto dedicato il prezzo scende a soli 61,9€ e il vantaggio raddoppia grazie alla spedizione gratis direttamente dall'Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

