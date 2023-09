Saldi di settembre Geekmall: tanti coupon per Power Station, e-bike e smart home!

Le occasioni non finiscono mai grazie allo store Geekmall: dopo la promozione di fine agosto ecco cominciare anche i saldi tech di settembre, con offerte lampo e coupon dedicati a bici elettriche, monopattini, smart phone, power station e tanto altro ancora. Inoltre è presente un'iniziativa per provare a ricevere un buono sconto del valore di 100€: ecco tutti i dettagli!

Geekmall lancia i saldi di settembre: tutti i dettagli della promozione e i coupon per risparmiare

Come abbiamo visto in apertura, i saldi di settembre di Geekmall sono dedicate a tante tipologie di prodotti differenti. Ci sono offerte per tutti i gusti e una serie di coupon generici da utilizzare in base al tipo di articolo: ecco l'elenco dei codici sconto da utilizzare (e come fare per riscattarli).

40€ di sconto su una spesa di 500€ (solo power station) – 9fTw4ich

35€ di sconto su una spesa di 700€ (solo bici elettriche) – ibPk23Ue

15€ di sconto su una spesa di 300€ (solo monopattini elettrici) – 53SYTU74

10€ di sconto su una spesa di 100€ (solo smart home) – 3RKZDSMJ

4% di sconto (per i prodotti tech fai da te) – Au7tBmYQ

Sono presenti anche dei piccoli sconti per nuovi utenti: effettuando la registrazione su Geekmall si riceverà un coupon -3% valido su tutto il sito mentre iscrivendovi alla newsletter ci sarà un buono -2%. Inoltre durante il periodo promozionale dei saldi di settembre è presente anche un simpatico giochino “Buona Fortuna”. Si tratta di un sorteggio che permette di ottenere buoni sconto e ogni utente ha a disposizione una o più possibilità ogni giorno. Trovi tutti i dettagli direttamente nella pagina dell'evento dedicata ai Saldi di Settembre: dai un'occhiata per scoprire tutti i prodotti in sconto su Geekmall! Eccovi una selezione delle migliori occasioni disponibili.

Tra i prodotti più interessanti segnaliamo il monopattino elettrico Kugoo Kirin M4 Pro, una soluzione perfetta sia per gli utenti in cerca di un alleato negli spostamenti in città che per i più avventurosi. M4 Pro, infatti, è un monopattino fuoristrada con pneumatici antislittamento da 10″, un motore da 500W e una batteria da 48V 18Ah: un modello perfetto per affrontare anche le strade più ostiche. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto (e gli altri nell'articolo) prova a disattivare AdBlock.

Tra le offerte di Geekmall troviamo anche la bici elettrica DUOTS C29: un modello con motore da 750W, pneumatici da 29 x 2.1″, batteria rimovibile da 48V 15Ah, cambio Shimano a 21 velocità ed un pratico display smart LCD. Infine è in sconto anche FOSSiBOT F3600, la power station definitiva. Parliamo infatti di una soluzione da 3600W e 3840Wh, perfetta per alimentare fino a 13 dispositivi contemporaneamente.

N.B. – quanto acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

