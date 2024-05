Meizu 21 Note ufficiale: la celebre saga ritorna dopo 5 anni

Ve l’avevamo detto: l’addio agli smartphone di Meizu sembra sempre di più un’incomprensione, un lost in translation che adesso viene smentito nuovamente da Meizu 21 Note. Dopo il lancio del primo modello della serie 21, era circolata la notizia che la compagnia avesse annunciato la volontà di mettere da parte i telefoni in favore di altre tipologie di prodotti, specialmente a tema intelligenza artificiale. E se già il lancio di Meizu 21 Pro pareva averlo smentito, questo ulteriore modello della gamma non fa che confermarlo.

Meizu 21 Note è ufficiale: il canto del cigno si allontana, tutte le novità

Disponibile nelle due colorazioni Black e White, Meizu 21 Note porta avanti il linguaggio estetico della compagnia: davanti uno schermo punch-hole con cornici simmetriche, dietro una fotocamera verticale contraddistinta dall’anello colorato in corrisponde del flash LED, il tutto con linee piatte e spigolose e certificazione IP65.

Misura 162,39 x 76,89 x 8,2 mm per un peso di 205 grammi, per uno schermo 2.5D OLED da 6,78″ 1.5K (2.780 x 1.264 pixel) in 19.8:9 con densità di 450 PPI, refresh rate LTPO 1-120 Hz che arriva fino a 144 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, sensore ID nel display e luminosità massima di 1.600 nits che in HDR arriva a 5.000 nits.

La base dello smartphone è lo Snapdragon 8 Gen 2, SoC di fascia alta di scorsa generazione a 4 nm che include CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz X3 + 2 x 2,8 GHz A715 + 2 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2,0 GHz A510), GPU Adreno 740 e memorie da 16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di ROM UFS 4.0 non espandibile.

Le altre specifiche includono batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida 65W, software Flyme AIOS, impianto di dissipazione da 5.000 mm2, speaker stereo, dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS a doppia frequenza, NFC, USB-C 2.0, sensore IR, motore di vibrazione X-Axis, fotocamera da 50+13 MP f/1.68-2.4 con Samsung S5KGN5 e OIS, ultra-grandangolo Samsung S5K3L6 a 122° con capacità macro a 2,5 cm e selfie camera Samsung S5K3P9 da 16 MP f/2.45.

Meizu 21 Note è disponibile in Cina al prezzo di 2.599 CNY (331€) per la variante da 16/256 GB e 2.799 CNY (356€) per quella da 16/52 GB.

