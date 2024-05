Motorola Razr 50 tra immagini e specifiche: avrà un display esterno più grande!

Di recente Motorola ha lanciato in Italia la nuova gamma Edge, ma le novità per il brand non sono ancora terminate. Anzi, questa prima metà dell’anno potrebbe rivelarsi decisamente ricca, viste anche le ultime novità. Il prossimo smartphone pieghevole a conchiglia, Motorola Razr 50, è stato avvistato nel database del TENAA con tanto di immagini e dettagli sulle specifiche. Ecco che cosa possiamo aspettarci da questo dispositivo, che ricordiamo non arriverà da solo (ma in compagnia del fratello maggiore Ultra).

Motorola Razr 50 svelato dal TENAA: cosa possiamo aspettarci dal prossimo pieghevole

Razr 40 – Crediti: Motorola

Lo scorso anno abbiamo assistito al lancio dei modelli Razr 40 e 40 Ultra (eccovi anche la nostra recensione) e anche a questo giro dovrebbero esserci due dispositivi. Per ora il TENAA ha svelato solo i dettagli di Motorola Razr 50, ossia la versione standard (siglata XT2453-2); in termini di design si nota subito un primo cambio di rotta. Il look del nuovo modello base ricalca quello del predecessore in versione Ultra: abbiamo quindi una dual camera accompagnata dal flash LED ed un display esterno di grandi dimensioni. Si tratta di un pannello OLED da 3,6″ con risoluzione 1.066 x 1.056 pixel e profondità colore a 10 bit, un bel passo avanti rispetto al mini schermo da 1,5″ a bordo del precedente Razr 40.

Crediti: TENAA

La presenza di un display ampio consente l’utilizzo del telefono anche da chiuso. Passando alla parte interna, lo schermo è un’unità OLED da 6,9″ con risoluzione Full HD (2.640 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Il dispositivo misura 171,3 x 73,9 x 7,2 mm e pesa 188 grammi; il lettore d’impronte digitali è posizionato di lato. Entrando nel dettaglio delle specifiche, Motorola Razr 50 offre un chipset octa-core fino a 2,5 GHz: dovrebbe trattarsi dell’inedito Dimensity 7300X di MediaTek, non ancora annunciato. Lato memorie abbiamo fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di storage. La batteria è un’unità da 4.200 mAh, pare con ricarica rapida da 33W (secondo la certificazione 3C); al momento non sappiamo se ci sarà anche la ricarica wireless. Il comparto fotografico è basato sul doppio modulo da 50 + 13 MP (con ultra-grandangolare e probabilmente con OIS sul sensore principale) e la selfie camera da 32 MP.

Il nuovo Motorola Razr 50 e il fratello maggiore Pro non hanno ancora una data di presentazione. Il lancio della precedente generazione è avvenuto a giugno, quindi è probabile che non manchi molto prima di una conferma ufficiale da parte del brand. Intanto Motorola ha presentato la nuova gamma Edge 50, con ben tre modelli (eccovi la nostra recensione di Moto Edge 50 Pro).

